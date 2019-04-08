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Erdoğan'dan, Polis Haftası mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 17:03 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, mesaj yayımlayarak Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan'dan, Polis Haftası mesajı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, mesaj yayımlayarak Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Twitter hesabında mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Türk Polis Teşkilatı'mızın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyorum. Bu vesile ile şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.

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Erdoğan'dan, Polis Haftası mesajı

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