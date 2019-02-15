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Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li Aydeniz'e tepki: Bunun hesabını soracağız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 17:32 | Son Güncelleme

'BURSA'NIN MİMARİSİNDE YATAY MİMARİ VAR' Bursa'da, 8 bin 743 yeni derslik ve 3 bin 76 öğrenci kapasiteli yurt binası yapıldığını belirten Erdoğan, "5 adet yüksek öğrenim yurdunu da Bursa'ya kazandırıyoruz.

Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li Aydeniz'e tepki: Bunun hesabını soracağız (2)

'BURSA'NIN MİMARİSİNDE YATAY MİMARİ VAR'
Bursa'da, 8 bin 743 yeni derslik ve 3 bin 76 öğrenci kapasiteli yurt binası yapıldığını belirten Erdoğan, "5 adet yüksek öğrenim yurdunu da Bursa'ya kazandırıyoruz. Gençlerimiz için 43 bin seyirci kapasiteli stadyumu kazandırdık. Nilüfer'e, Gemlik'e, İnegöl'e gençlik merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları inşa ettik. Eski stadın yerine millet bahçesi yapıyoruz, devam ediyor. Fakat yanında da maalesef, 'yatay mimari' diyoruz, orada dikey mimarı var, bunu indiriyor muyuz, bugün başladık indiriyoruz, söz verdik çünkü. Bursa'ya bu tür kaçak mimari yakışmaz. Bursa'nın mimarisinde yatay mimari var, buna dikkat edeceğiz. Bazı yerlerde bu tür şeyler olmaz değil, olabilir; ama onun mimari inceliklerini dikkatle yerine getirmek lazım" dedi.
ULUDAĞ'A ALAN YÖNETİM BAŞKANLIĞI
Uludağ'a Alan Yönetim Başkanlığı kurulacağını açıklayan Erdoğan, "Böylece Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme kazandırılması ve işlerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlıyoruz. Bir başka müjdemiz eski Tabakhane bölgesi ile ilgili. Kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen bu bölgeyle ilgili mülkiyet sorununu çözdük, burayı termal turizm bölgesi haline getiriyoruz. Bu bölgede yapılacak termal tesislerin Bursa'ya yılda 1 milyar liralık katkısını bekliyoruz. Tüm bu müjdelerin Bursa'ya hayırlı olmasını diliyorum. Murad Hüdavendigar, İznik Ayasofya Camii'nin de aralarında olduğu 143 ata yadigarı eseri restore ettik. Emir Sultan, Yıldırım Bayezid, İznik Süleymaniye Medresesi gibi tarihi eserlerin de restoreleri devam ediyor. Osmangazi Belediyemiz, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni kazandırdı. Yoğun ilginin olduğu bu müzeyi ben de gezeceğim. Bursa'ya gelen turistlere de hizmet verecek bu eserin gençlerimize medeniyet ufku kazandırma bakımından önemli hizmet olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR- Mehmet İNAN- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)

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