Erdoğan'dan Putin'e diyalog çağrısı

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını söyleyen Erdoğan, sorunun Minsk Anlaşmaları zemininde çözülmesi gerektiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin ele alındığı görüşmede Erdoğan, bölgesel meselelerde Rusya Devlet Başkanı Putin ile kurdukları yakın diyaloğa her zaman büyük önem verdiğini, bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve bu anlayışı sürdürme kararlılığında olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını, bunun ilkesel bir tutum olduğunu belirten Erdoğan, Minsk Anlaşmaları zemininde bir sonuca ulaşılmasının önemli olduğunu ifade etti.

"Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır"

Askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğine işaret eden Erdoğan, bu anlayışla diplomatik temasların ve görüşmelerin devam ettirilmesini önemsediklerini, Türkiye'nin, gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Sorunun diyalog yoluyla halledilmesi çağrısını dile getiren Erdoğan, diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerini belirtti.

Erdoğan, geçen yıl eylül ayındaki Soçi ziyareti sırasında mutabık kaldıkları üzere Putin'i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye'ye beklediğini yineledi.

Erdoğan Afrika ziiyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamada Türkiye'nin ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçeceğini söylemişti. "'Ukrayna'dan vazgeç' deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. 'Rusya'dan vazgeç' deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var" diyen Erdoğan "Bizim derdimiz öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi inşallah çözelim. Bunun için de ekibimizle, heyetimizle görüşmelerimizi yapacağız" diye konuşmuştu.

DW / EC, TY

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