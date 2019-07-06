Erdoğan'dan Putin'e Libya telefonu: Gerilimin artması endişe verici

Rusya ise resmi olarak herhangi bir tarafa destek verdiğini açıklamasa da, Trablus hükümetine karşı savaşan General Halife Hafter'in Libya'daki "IŞİD teröristlerine karşı savaşmak için elinden geleni yapıyor ve hükümetin petrol üretimini yeniden kontrol altına alması için yardımcı oluyor" görüşünde.

Türkiye, Libya'da yaşanan krizde Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen Trablus hükümetine siyasi ve askeri destek veriyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada detay verilmese de, Kremlin'den yapılan açıklamada "İki taraf da Libya'daki gerilimin artmasından duyulan endişeyi dile getirdi. Ateşkese ve müzakerelerin yeniden başlamasına duyulan acil ihtiyaca vurgu yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Kasım 2018'de de Hafter, Moskova'ya giderek Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla görüşmüştü.

İngiliz Telegraph Gazetesi'ne göre, Rusya, Hafter için savaşmak üzere Libya'ya paralı asker de gönderiyor. Gazetenin haberine göre Rusya merkezli şirketler, Libya'nın doğusundaki Hafter güçlerine silah da satıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinden bir gün önce de Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin lideri Fayiz Mustafa Sarraj ile görüştü.

İstanbul'a gelen Sarraj'ı Dolmabahçe'deki ofisinde ağırlayan Erdoğan, BM destekli Sarraj hükümetine olan desteğini yineledi. "Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması" çağrısı yaptı.

Hafter neden Türkiye karşıtı adımlar atıyor?

Libya'da Birleşmiş Milletler destekli hükümete karşı savaşan ve ülkenin büyük bir kısmını kontrol eden General Halife Hafter, hükümet güçlerine destek veren Türkiye'nin "İslamcı silahlı gruplara destek verdiğini" iddia ediyor.

Hafter'in Ahmed Buzeyd el-Mismari geçen hafta, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne "desteğinden ötürü" Türk hedeflerinin "düşman hedefler" olarak tanımlandığını, Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını ve Libya karasularındaki Türk gemilerinin vurulacağını duyurdu. Ardından 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı.