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Erdoğan'dan Putin'e Libya telefonu: Gerilimin artması endişe verici

06.07.2019 18:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradı. Libya'da Birleşmiş Milletler destekli hükümete karşı savaşan ve zaman zaman Moskova'ya giderek Rus yetkililerle görüşen General Halife Hafter'in son dönemde ülkedeki Türk şirketlerine ve gemilerine yönelik açıklamalarıyla başlayan krizi görüştü.

Erdoğan'dan Putin'e Libya telefonu: Gerilimin artması endişe verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak Libya'da Birleşmiş Milletler destekli hükümete karşı savaşan General Halife Hafter'in son dönemde ülkedeki Türk şirketlerine ve gemilerine yönelik açıklamalarıyla başlayan krizi görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada detay verilmese de, Kremlin'den yapılan açıklamada "İki taraf da Libya'daki gerilimin artmasından duyulan endişeyi dile getirdi. Ateşkese ve müzakerelerin yeniden başlamasına duyulan acil ihtiyaca vurgu yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Libya'da yaşanan krizde Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen Trablus hükümetine siyasi ve askeri destek veriyor.

Rusya ise resmi olarak herhangi bir tarafa destek verdiğini açıklamasa da, Trablus hükümetine karşı savaşan General Halife Hafter'in Libya'daki "IŞİD teröristlerine karşı savaşmak için elinden geleni yapıyor ve hükümetin petrol üretimini yeniden kontrol altına alması için yardımcı oluyor" görüşünde.

Bu ifadeleri, 2016'da Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov, BM Libya özel temsilcisi Martin Kobler'le görüşmesinde kullanmış, BM destekli hükümetin lehine çifte standart uygulandığını belirtmişti.

Kasım 2018'de de Hafter, Moskova'ya giderek Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla görüşmüştü.

İngiliz Telegraph Gazetesi'ne göre, Rusya, Hafter için savaşmak üzere Libya'ya paralı asker de gönderiyor. Gazetenin haberine göre Rusya merkezli şirketler, Libya'nın doğusundaki Hafter güçlerine silah da satıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinden bir gün önce de Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin lideri Fayiz Mustafa Sarraj ile görüştü.

İstanbul'a gelen Sarraj'ı Dolmabahçe'deki ofisinde ağırlayan Erdoğan, BM destekli Sarraj hükümetine olan desteğini yineledi. "Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması" çağrısı yaptı.

Hafter neden Türkiye karşıtı adımlar atıyor?

Libya'da Birleşmiş Milletler destekli hükümete karşı savaşan ve ülkenin büyük bir kısmını kontrol eden General Halife Hafter, hükümet güçlerine destek veren Türkiye'nin "İslamcı silahlı gruplara destek verdiğini" iddia ediyor.

Hafter'in Ahmed Buzeyd el-Mismari geçen hafta, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne "desteğinden ötürü" Türk hedeflerinin "düşman hedefler" olarak tanımlandığını, Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını ve Libya karasularındaki Türk gemilerinin vurulacağını duyurdu. Ardından 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Bu 6 kişi Türkiye'nin tepkisi sonrası bırakılsa da, Hafter'e bağlı güçlerin elinde hâlâ Türk vatandaşları var.

Hafter en büyük desteği Mısır'ın darbeyle iktidara gelen başkanı Abdülfettah Sisi'den, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden alıyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası toplumun tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteğini 20 Haziran'da da dile getirmiş ve "yapılan askeri iş birliği anlaşması" kapsamında hükümete "silah temin edildiğini" söylemişti.

Erdoğan, gazetecilere açıklamasında Türkiye'nin desteğinin Trablus hükümetinin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından desteklenen Hafter'e karşı mücadelesinde sahada "denge oluşturduğunu" ifade etmişti.

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