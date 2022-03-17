Erdoğan’dan Putin’e liderler zirvesi teklifi

Ukrayna'da temaslarda bulunan Çavuşoğlu da ateşkes umudunun arttığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna krizine çözüm için zirve teklifini yineleyerek Rusya ve Ukrayna liderlerini Türkiye'de ağırlayabileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan "bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine” işaret etti ve bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara’da misafir etmeyi teklif etti.

Açıklamada Erdoğan'ın savaşın "hiçbir tarafa fayda sağlamayacağı ve diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini” söylediği aktarılırken, sahadaki insani durumun gözetilerek kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi durumunda uzun soluklu çözüm yolunun açılacağını belirttiği ifade edildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden müspet sonuç alınmasını can-ı gönülden arzu ettiğini dile getirdi” denildi.

ÇAVUŞOĞLU: ATEŞKES UMUDUMUZ BİRAZ DAHA ARTMIŞTIR

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Dimitri Kuleba Ukrayna'nın Lviv kentinde görüştü. Bu görüşme, Çavuşoğlu'nun Çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, savaşlarla ilgili kesin bir yorumda bulunmanın zor olduğunu ancak gerçekleştirdiği iki görüşmenin neticesinde "ateşkes umudunun biraz daha arttığını” söyledi. Çavuşoğlu, "Temennimiz, önce Mariupol'da acil bir insani ateşkesin sağlanması, sonra da tüm Ukrayna'da savaşın sona ermesi ve ateşkesin kalıcı bir şekilde tesis edilmesi, anlaşma ve barış yolunda diplomasiye fırsat verilmesi” dedi.

Putin ile Zelenskiy arasında yapılacak bir liderler görüşmesinin zeminin hazırlanması gerektiğini ifade eden Dışişleri Bakanı, “Yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var” diye konuştu. Çavuşoğlu, görüşmenin olası tarihi üzerine gelen soruyu "Görüşmenin ne zaman olacağına dair bir tahminde bulunmak zor. Çünkü iki liderin de buna hazır olması lazım” diyerek yanıtladı.

"UKRAYNA'DAN P5+TÜRKİYE+ALMANYA TEKLİFİ”

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya’nın buna itirazının bulunmadığını söyledi. Çavuşoğlu, "Kolektif Güvenlik Anlaşması konusunda Ukrayna’nın bir teklifi oldu: P5 (Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi'nin daimi beş üyesi) + Türkiye ve Almanya. Dün Moskova’da yaptığım temaslarda Rusya Federasyonu’nun buna bir itirazının olmadığını, böyle bir teklifi kabul edebileceklerini gördüm” ifadesini kullandı.

TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ

Bakan Çavuşoğlu, "Bu zor dönemde vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik büyük ölçüde” diyerek Ukrayna'nın da destekleriyle 15 bin 200 Türk vatandaşının Ukrayna'dan tahliye edildiğini, çatışmaların yoğun olduğu Ukrayna'nın doğusundaki Mariupol bölgesinde ise 100'den fazla Türk vatandaşının bulunduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 24 Şubat'ta başlayan Rus saldırıları sonrasında 3 milyona yakın kişi Ukrayna'yı terk ederken, 2 milyona yakın kişi de ülke içinde yerlerinden edilmiş durumda.



