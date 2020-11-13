Erdoğan’dan Reform Mesajları

Kabinede yapılan değişikliğin ardından ekonomide değişim mesajları veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de adalet alanında reform yapılacağına dair işaretler verdi. Çarşamba günü AKP TBMM Grup Toplantısı’nda “Acı da olsa doğru reçeteler uygulamaktan kaçınmayacağız” diyerek bugüne kadar uygulanan para politikasının değişebileceğini ima eden Cumhurbaşkanı bugün de istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatılacağını söyledi. Erdoğan, “Bakanlıklarımız ve -kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve işbirliği halinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Amacımızın dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını tekrar çiziyorum” dedi.

Erdoğan: “Önceliğimiz enflasyonu süratle tek haneli rakamlara ardından da orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir” Bugünü kadar “faiz neden, enflasyon sonuç” diyerek Merkez Bankası’nın faizi yükseltmesine karşı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, partisinin Tekirdağ İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada enflasyonla mücadeleden bahsederken faiz politikası hakkında değerlendirmede bulunmazken Merkez Bankası Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı değişikliklerinin piyasada olumlu karşılık bulmasının altını çizdi. Erdoğan, “Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek inşallah hedeflerimize ulaştıracağız. Bu çerçevede önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara ardından da orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. İstihdamı artırarak, vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini ortadan kaldırmak da temel önceliklerimiz arasındadır. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde gözle görülür hareketlenme başladı. Buradan bir kez daha yerli ve uluslararası yatırımcılara ülkemize güvenmeleri ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulunuyorum. Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Erdoğan’dan “ekonomideki yeni dönemin ruhuna uygun şekilde temel haklarda eylem planı oluşturacağız” mesajı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan bir başka konu ise ekonomi dışındaki alanlarda reformlar hazırlandığına dair değerlendirmeleriydi. Cumhurbaşkanı, “Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu strateji belgemiz bu çerçevede çok önemli düzenlemeler içeriyor. Strateji belgesine uygun hukuki düzenlemelerin bir kısmı paketler halinde TBMM tarafından çıkartıldı. Özellikle idari düzenlemelerin önemli bir kısmını da biz hayata geçirdik. Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklarımız sürat le devam ediyor. Bütçeden sonra önümüzdeki yılın ilk aylarında meclisimizin gündeminde bunlara öncelik tanınması için gayret göstereceğiz. Bunlar içinde insan hakları eylem planına özellikle ehemmiyet veriyoruz. Eylem planında zaten belli bir aşamaya gelinmişti. Ekonomideki yeni dönemin ruhuna uygun şekilde temel hakların korunmasından mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar pek çok ilave hükümleri ilgili tüm taraflarla istişare ederek bu eylem planına derz edeceğiz” dedi.