Erdoğan’dan S-400 Açıklaması: ‘Kusura Bakmayın, Bitti Bu İş’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan hem Suriye’de Amerika’nın desteklediği ve omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri hem de Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri konusunda açıklama geldi. Erdoğan S-400 füze sistemi için “Artık geri dönülmesi söz konusu değil” dedi.
Erdoğan yerel seçim öncesinde farklı televizyonlara verdiği demeçler kapsamında NTV’ye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika’nın Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze sistemleri konusunda yaklaşımını değiştirmesini umduğunu söyledi. Türkiye’nin eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Amerika’dan Patriot satın alma talebinde bulunduğunu ancak buna olumsuz cevap geldiğini belirten Erdoğan “Putin bu konuda bize çok çok olumlu yaklaştı. Güzel bir imkan sundu. Hayır bunu almayacağız mı diyelim?” ifadelerini kullandı.
füze savunma sisteminin Yunanistan ve Bulgaristan’da da olduğunu belirten Erdoğan “Burada sesiniz çıkmıyor. Kalkıyorsunuz Türkiye’de olunca bu adımı atıyorsunuz” diye konuştu. “Patriotlar konusunda siz de bize iyi şartları sağlarsanız buna da varız” diyen Erdoğan “Biz de alternatifli çalışmak durumundayız. Ama yok S-400 almayın diyorlar. Kusura bakmayın biz bu anlaşmaları yaptık, bitti bu iş” şeklinde konuştu. “Bizim S-400 olayında geri adımımız artık söz konusu değildir” ifadesini kullandı. Erdoğan son görüşmesinde Trump’ın kendisine hak verdiğini savundu.
Amerikalı yetkililer ve NATO yetkilileri Rus S-400 sisteminin NATO’nun hava ve füze savunma sistemine entegre edilemeyeceği ve Türkiye’nin S-400 füze sistemini satın almasının Lockeed Martin şirketinin ortaklarından olduğu F-35 savaş uçakları projesindeki rolünü tehlikeye sokacağı uyarısında bulunarak Türkiye’ye olası yaptırım uyarısında bulunmuştu.
“YPG’den silahların toplanacağı sözünü samimi bulmuyorum”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde Suriye krizi de vardı. Erdoğan, Suriye’de Amerika’nın desteklediği ve Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü YPG’ye verilen silahların geri alınması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan NTV’ye verdiği demeçte Amerika’nın bu silahları YPG’den alacağına inanmadığını söyledi. Erdoğan “Generaller ellerinde silahların seri numaralarının olduğunu ve bunların geri toplanacağını söyledi. Ben bunu samimi bulmuyorum” diye konuştu.
“Güvenli bölge bizim kontrolumuzda olmalı”
Erdoğan Amerika’nın Suriye’den çekilme sürecine de değindi. “Bu çekilme süreci bir oyalama taktiğine dönüşürse, yaklaşımımız farklı olur” dedi.
Amerika geçtiğimiz hafta Suriye’den çekildikten sonra 400 Amerikan askerinin ülkede kalacağını açıklamıştı. Karar ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinin ardından gelmiş, Beyaz Saray’dan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada iki liderin Suriye’de olası bir güvenli bölge oluşturulması konusunda eşgüdüme devam edecekleri belirtilmişti.
Erdoğan, “Bizim için önemli olan Türkiye’nin güvenli bölgeyi kontrol etmesi. Burada kontrolu Almanya, Fransa ya da Amerika’ya bırakamayız. Bunu açık şekilde onlara söyledim” şeklinde konuştu.
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