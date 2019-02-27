Erdoğan’dan S-400 Açıklaması: ‘Kusura Bakmayın, Bitti Bu İş’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan hem Suriye’de Amerika’nın desteklediği ve omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri hem de Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri konusunda açıklama geldi. Erdoğan S-400 füze sistemi için “Artık geri dönülmesi söz konusu değil” dedi.

Erdoğan yerel seçim öncesinde farklı televizyonlara verdiği demeçler kapsamında NTV’ye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika’nın Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze sistemleri konusunda yaklaşımını değiştirmesini umduğunu söyledi. Türkiye’nin eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Amerika’dan Patriot satın alma talebinde bulunduğunu ancak buna olumsuz cevap geldiğini belirten Erdoğan “Putin bu konuda bize çok çok olumlu yaklaştı. Güzel bir imkan sundu. Hayır bunu almayacağız mı diyelim?” ifadelerini kullandı.

füze savunma sisteminin Yunanistan ve Bulgaristan’da da olduğunu belirten Erdoğan “Burada sesiniz çıkmıyor. Kalkıyorsunuz Türkiye’de olunca bu adımı atıyorsunuz” diye konuştu. “Patriotlar konusunda siz de bize iyi şartları sağlarsanız buna da varız” diyen Erdoğan “Biz de alternatifli çalışmak durumundayız. Ama yok S-400 almayın diyorlar. Kusura bakmayın biz bu anlaşmaları yaptık, bitti bu iş” şeklinde konuştu. “Bizim S-400 olayında geri adımımız artık söz konusu değildir” ifadesini kullandı. Erdoğan son görüşmesinde Trump’ın kendisine hak verdiğini savundu.