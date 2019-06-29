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Erdoğan’dan S-400 yorumu : “Bu iş bitmiştir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 savunma sistemlerinin teslimi konusunda, "Anlaşmamız bitmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 savunma sistemlerinin teslimi konusunda, "Anlaşmamız bitmiştir. Teslimat sürecinde olan bir anlaşmayı inkar etmemiz yakışmaz. Bu iş bitti" dedi. Erdoğan, ABD yaptırımları ile ilgili "Öyle bir görüntü yok. Stratejik ortaklar arasında olmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne ilişkin INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Toplantının başında ev sahibi Japon makamlarına teşekkür eden Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında mülteci sorununa değinen Erdoğan, Türkiye’nin 3.6 milyon Suriyeli’ye ev sahipliği yaptığını hatırlattı. İnsan hakları konusunda batılı devletlerin insanlık sınavından geçemediğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin mültecilere yardımlarını sürdürebilmesi için uluslararası toplumların da elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda da konuşan Erdoğan, cinayetin üzerinin örtülmemesi için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. "Kaşıkçı cinayetinin aydınlığa kavuşturulması, sorumlulardan hesap sorulması uluslararası toplumun görevidir" diyen Erdoğan, konuyla ilgili bir soru üzerine konuyu yeterince gündeme getirmeyen dünya basınını eleştirdi. "Doların alamayacağı şeyler olmalı. Onlardan birinin de kalem olduğuna" inanıyorum diyen Erdoğan, konunun üzerine gidilmesi çağrısında bulundu. Erdoğan ayrıca Mısır Eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi’nin şüpheli ölümünün de mutlaka açıklığa kavuşturulması gerektiğini kaydetti.
Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede S400 sürecinin ve olası yaptırımların ele alınıp alınmadığı şeklindeki soruyu da yanıtladı. "Sayın Trump bugün basın toplantısı düzenledi, bu konuda basına cevap verdi. Konuda anlaşmamız bitmiştir. Teslimat sürecinde olan bir sözleşmeyi inkar etmemiz yakışmaz. Bu iş bitti" ifadelerini kullandı. Daha önce Patriot füzeleri konusunda Türkiye’nin adım attığını hatırlatan Erdoğan, "Biz de böyle bir adımı en uygun şartlarda Rusya ile attık" diye konuştu. Bugün ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırım iddiaları ile ilgili açıklamalarını hatırlatan Erdoğan, "Kendisi yaptırımlar konusunu açıkladı. Olmayacağını kendi ağzından dinlemiş olduk" dedi. Tüm bu süreçte Türkiye’nin ABD ile ortaklıklarının devam ettiğini belirten Erdoğan, "Bu süreç devam ederken ABD’den 100 Boeing uçağı alıyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye’nin ABD ile stratejik ortaklığı bulunduğunu bir kez daha hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin egemenlik haklarına kimsenin müdahale hakkının olmadığının da altını çizdi.
"Donald Trump’tan yaptırım olmayacak güvencesi aldınız mı?" şeklindeki soruya ise Erdoğan, "Öyle bir görüntü yok. Stratejik ortaklar arasında olamaz diye düşünüyorum" yanıtını verdi.
Erdoğan konuşmasında artan ırkçılık ve terör sorunlarına da değindi. Terörün dili, dini, ırkının olmadığını belirten Erdoğan, bir soru üzerine, muhataplarına Milli Eğitim Bakanlıkları aracılığıyla FETÖ ile ilgili çalışma yapıp, kendilerini bu terör örgütünden korumaları konusunda tavsiyede bulunduklarını ifade etti.
Erdoğan F-35 uçaklarının teslim süreci ile ilgili de konuştu. Türkiye’nin 1 milyar 400 milyon dolarlık ödemesinin olduğunu kaydeden Erdoğan, "Biz projenin pazarı değil ortak üreticisiyiz" ifadesini kullandı. Toplamda 116 uçak alınması gerektiğini belirten Erdoğan, ödemelerin yapılmakta olduğunu ve beklenti içinde olduklarını söyledi.

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