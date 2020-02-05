HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan'dan Şam'a Şubat ayına kadar süre

Erdoğan'dan Şam'a Şubat ayına kadar süre

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 14:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de anlaşmalara uyulmadığını ve Türk askerine yönelik saldırının da Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Erdoğan'dan Şam'a Şubat ayına kadar süre

Erdoğan, Şam'a Şubat ayına kadar süre verdi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Meclis Grup Toplantası'nda yaptığı konuşmada Suriye'de Türk askerine yönelik düzenlenen saldırı ile ilgili açıklamalar yaptı. Suriye'deki anlaşmalara uyulmadığını belirten Erdoğan, İdlib'de yedi Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin olarak "Önceki gün askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır" şeklinde konuştu.

Şam rejimine ültimatom veren Erdoğan, rejime bağlı birliklerin Şubat ayı içerisinde gözlem noktalarının gerisine çekilmemesi halinde Türkiye'nin "bu işi" bizzat kendisinin yapmak zorunda kalacağını söyledi. Erdoğan "Öncelikle İdlib'de rejimin bir an önce Soçi Mutabakatı sınırlarına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesini dün akşam da Sayın Putin ile yaptığım görüşmede ifade ettim" diyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeye de işaret etti.

İdlib’den Türkiye sınırına doğru gelen kişi sayısının 1 milyona yaklaştğını kaydeden Erdoğan, "Kimsenin böyle bir yükü omuzlarımıza yüklemeye hakkı yoktur. Bu çarpık fotoğrafı süratle düzelterek İdlib halkının evinde güvenle yaşamasını sağlamakta kararlıyız. Bundan sonra vardığımız mutabakatların ihlali anlamına gelen hiçbir adıma göz yummayacağız" diye sözlerini sürdürdü.

"Misliyle karşılık verilecek"

Rejimin muhalif grupların en küçük ihlaline sivilleri de hedef alan saldırılarla karşılık verdiğini ifade eden Erdoğan, rejimin ihlallerine de aynı şekilde yanıt verileceği tehdidinde bulundu.

"Askerimize yapılan her saldırı misliyle cevaplanacaktır" diyen Erdoğan, "Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamıza kimse itiraz edemez" şeklinde sözlerini sürdürdü. Erdoğan, "Bizim hiçbir müttefikimizle, hiçbir dostumuzla, hiçbir ülkeyle karşı karşıya gelmek gibi bir niyetimiz, amacımız, derdimiz söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Rusya'dan tek beklentilerinin Suriye'deki hassasiyetlerini daha iyi anlaması olduğunu söyledi. Putin ile telefonla ve yüz yüze sık sık gerçekleştirdikleri görüşmelerin ilişkilerin sağlıklı bir zeminde yürümesini sağladığını vurgulayan Erdoğan, dün akşam da verimli ve kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptıklarını söyledi.

Türkiye - Rusya gerilimi

Suriye ordusunun yedi Türk askerini hedef aldığı saldırı sonrası Türkiye-Rusya ilişkilerini gerilimli bir noktaya getirdi. Rusya, Türkiye'nin İdlib'deki askeri operasyonları konusunda bilgi vermediği ve Suriye askerlerini bu nedenle Türk ordusuna ateş açtığı açıklamasını yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya'nın Soçi mutabakatına sadık kalmadığını dile getirerek konuyu uluslararası toplumun gündemine taşımıştı.

DW/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Saatte 750 lira kazanıyor! Bakın ne iş yapıyor Saatte 750 lira kazanıyor! Bakın ne iş yapıyor
Binlerce kişiyi kandırmışlar! İstanbul'da yakalandılarBinlerce kişiyi kandırmışlar! İstanbul'da yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yataktan paylaştı olay oldu

Yataktan paylaştı olay oldu

Koronavirüs salgını yayılıyor: Evde ölmeyi tercih ederiz

Koronavirüs salgını yayılıyor: Evde ölmeyi tercih ederiz

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Burası Türkiye’nin 'küçük İran'ı

Burası Türkiye’nin 'küçük İran'ı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İş adamı kaza yaptı! Durumu ağır

İş adamı kaza yaptı! Durumu ağır

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar etmeden önce canlı yayın yapmış: Çıtlama sesini duydunuz

İntihar etmeden önce canlı yayın yapmış

Türkiye'ye yeni göç dalgası... İdlib'e saldırılar devam ederse 1,5 milyon kişi gelebilir

Türkiye'ye yeni göç dalgası... İdlib'e saldırılar devam ederse 1,5 milyon kişi gelebilir

Beden eğitimi dersinde fenalaşan 12 yaşındaki Mustafa Kul hayatını kaybetti

Beden eğitimi dersinde kahreden ölüm!

Afyonkarahisar'da karla oynayan öğrencilerin vücutlarındaki yanıkların nedeni belli oldu

Öğrencilerin vücutlarındaki yanık nedeni belli oldu

İran’dan İstanbul’a uzanan dolandırıcılık zinciri! Polis çeteyi çökertti

İran’dan İstanbul’a uzanan dolandırıcılık zinciri! Polis çeteyi çökertti

8 kişilik ailenin harabe evde yaşam mücadelesi

Kapı da yok pencere de... 'Çocuklarım soğuktan ağlıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.