Erdoğan'dan Şam'a Şubat ayına kadar süre

Erdoğan, Şam'a Şubat ayına kadar süre verdi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Meclis Grup Toplantası'nda yaptığı konuşmada Suriye'de Türk askerine yönelik düzenlenen saldırı ile ilgili açıklamalar yaptı. Suriye'deki anlaşmalara uyulmadığını belirten Erdoğan, İdlib'de yedi Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin olarak "Önceki gün askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır" şeklinde konuştu.

Şam rejimine ültimatom veren Erdoğan, rejime bağlı birliklerin Şubat ayı içerisinde gözlem noktalarının gerisine çekilmemesi halinde Türkiye'nin "bu işi" bizzat kendisinin yapmak zorunda kalacağını söyledi. Erdoğan "Öncelikle İdlib'de rejimin bir an önce Soçi Mutabakatı sınırlarına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesini dün akşam da Sayın Putin ile yaptığım görüşmede ifade ettim" diyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeye de işaret etti.

İdlib’den Türkiye sınırına doğru gelen kişi sayısının 1 milyona yaklaştğını kaydeden Erdoğan, "Kimsenin böyle bir yükü omuzlarımıza yüklemeye hakkı yoktur. Bu çarpık fotoğrafı süratle düzelterek İdlib halkının evinde güvenle yaşamasını sağlamakta kararlıyız. Bundan sonra vardığımız mutabakatların ihlali anlamına gelen hiçbir adıma göz yummayacağız" diye sözlerini sürdürdü.