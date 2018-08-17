Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da el yapımı patlayıcı (EYP) ile yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gerçekleştirilen EYP'li saldırı sonucu şehit düşen J. Asb. Kd. Bşvş Aydın Özer, Uzm. J.V.Kad. Çvş. Mehmet Kürşad Yılmaz, J. Uzm. Çvş. Oğuzhan Tekerek, J. Uzm. Çvş. Tuncer Doğan'ın ailelerine taziye telgrafı gönderdi.
ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek
Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
ABD'ye Rusya ve Çin'den dikkat çeken tepki
ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum