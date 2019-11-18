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Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 11:33 | Son Güncelleme

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı esnasında 11 Ekim'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu ile Bilecik'teki trafik kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Mert Kaya'nın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı esnasında 11 Ekim'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Hereklioğlu ile Bilecik'te trafik kazası sonucu şehit olan Kaya'nın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

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Barış Pınarı Harekatı başsağlığı Bekir Can Hereklioğlu Mert Kaya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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