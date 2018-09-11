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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 12:03 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan asker ve polisin ailelerine başsağlığı diledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Özel Harekat Polisi Bayram Çiçek ile Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin'in ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Özel Harekat Polisi Çiçek ve Ulaştırma Sözleşmeli Er İnaltekin'in ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar köyü yakınlarındaki Meskan Tepe mevkisinden 3 Ağustos'ta görevden dönen polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, olayda ağır yaralanan ve GATA'da tedavisi devam eden 25 yaşındaki Bayram Çiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.

İnaltekin ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Aslankaraş mevkisinde askeri unsurlara ait aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu.

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