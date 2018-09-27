Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit düşen Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa'nın ailelerine birer taziye telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan güvenlik korucuları Tosun ve Yerboğa'nın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Şırnak'ın Silopi ilçesinin Çalışkan beldesi kırsalında dün PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu güvenlik korucuları Tosun ve Yerboğa şehit düşmüş, iki güvenlik korucusu da yaralanmıştı.
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak
Adana'da dehşet evi! Genç kız defalarca bıçaklandı
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Reuters duyurdu! İdlib'de son dakika gelişme
Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan
Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iğrenç olay! 3 öz kızına cinsel istismar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
MHP'de flaş görevden alma kararı!
AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum