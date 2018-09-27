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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan güvenlik korucularının ailelerine başsağlığı diledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit düşen Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa'nın ailelerine birer taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan güvenlik korucuları Tosun ve Yerboğa'nın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinin Çalışkan beldesi kırsalında dün PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu güvenlik korucuları Tosun ve Yerboğa şehit düşmüş, iki güvenlik korucusu da yaralanmıştı.

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