Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak ve Gaziantep'te şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak ve Gaziantep'te şehit olan askerler Ömer Özdemir ve Levent Yerli'nin ailelerine gönderdiği taziye telgrafıyla başsağlığı dileklerini iletti.

