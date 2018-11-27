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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 11:53 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da UH-1 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Sancaktepe'de dün Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter sokağa düşmüş, 4 asker şehit olurken bir asker yaralanmıştı.

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