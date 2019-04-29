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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 11:55 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve Eskişehir'de meydana gelen kazalarda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı ile polis memuru Halil Budak'ın ailelerine başsağlığı diledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve Eskişehir'de meydana gelen kazalarda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı ile polis memuru Halil Budak'ın ailelerine taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Ankara'da icra edilen tatbikat sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı ile Eskişehir'de 14 gün önce meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Halil Budak'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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