Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş ile Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Akkuş ile Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ünal'ın ailelerine telgraf göndererek taziye dileklerini iletti.

