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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 14:14 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş ile Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş ile Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Akkuş ile Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ünal'ın ailelerine telgraf göndererek taziye dileklerini iletti.

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