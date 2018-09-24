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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Özkeren'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Özkeren'in ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehidin ailesine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

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