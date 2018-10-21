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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.10.2018 13:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars'ta şehit olan Hakan Atan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars'ta şehit düşen askerin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, şehit asker Hakan Atan'ın ailesine bir telgraf gönderen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatani görevini yapan Piyade Er Hakan Atan, önceki gün arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla şehit olmuştu.

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