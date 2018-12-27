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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 14:54 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın ailesine taziyelerini iletti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da UH-1 helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın ailesine bir taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul'da UH-1 helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Astsubay Teknisyen Üstçavuş Yılmaz'ın ailesine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

İstanbul Sancaktepe'de 26 Kasım'da, 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında ağır yaralanan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

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