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Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya yönelik sert ifadeler

21.01.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'yla ilgili tartışmalara isim vermeden katılarak "Adem ve Havva'ya uzanan dilleri yeri geldiğinde toparmak görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camii'de cemaate seslenirken muhafazakar kesimin tepki gösterdiği Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısına da atıfta bulundu.

İsim vermeden Aksu'nun şarkı sözlerini eleştiren Erdoğan, ''Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir'' ifadelerini kullandı.

Tartışma neden başladı?

Sezen Aksu'nun 2017 tarihli şarkısı, sanatçının iki hafta önce bir video kliple YouTube kanalında yeniden paylaşmasıyla gündeme geldi. Şarkıda yer alan ''Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." şeklindeki ifadeler, muhafazakar çevrelerde eleştirilere neden oldu.

Şarkı sözü yazarı, besteci ve şarkıcı Sezen Aksu hakkında daha sonra "dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama" suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Ankara'da aralarında Avukat Mikail Yılmaz'ın da bulunduğu bir grup tarafından yapılan suç duyurusuna Aksu'nun şarkısında yer alan "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri gerekçe olarak gösterildi. Tartışmaya daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı da dahil oldu. Diyanet, "Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması en hafif tabirle saygısızlıktır" açıklamasını yaptı.

Hafta başında Sezen Aksu'nun İstanbul Kanlıca'daki evinin önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik bir grup da Sezen Aksu'yu protesto etmek istedi. Grup daha sonra trafiği engelledikleri gerekçesiyle dağıtıldı.

Sezen Aksu'ya sanatçılardan muhalefetten destek

Çok sayıda sanatçı ve muhalefetteki siyasetçilerden ise Sezen Aksu'ya destek geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sezen Aksu'ya ilişkin "Sanatçıdır, konuşacak. Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu’nun hedef alınması kabul edilemez" paylaşımını yaptı.

Babacan'ın Sezen Aksu'ya desteği partisi içindeki bazı kesimlerin tepkisine de neden oldu.

DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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