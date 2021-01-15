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Erdoğan'dan "siber vatan" çıkışı

15.01.2021 18:04 | Son Güncelleme:
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Erdoğan'dan "siber vatan" çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkelerin egemenliklerinin artık dijital saldırı altında bulunduğunu belirterek "Son günlerde yaşananlar dijital faşizmin cüretkarlığının nerelere kadar uzanabileceğini göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital çağda devletlerin egemenliklerinin artık fiziki sınırlardan ziyade dijital dünyada saldırı altında bulunduğunu belirterek "Vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi, dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz" dedi.

Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programında konuşan Erdoğan, dijital çağın hammaddesinin veri olduğunu belirterek "Veriyi elinde tutanlar demokrasiyi de hukuku da her türlü hak ve özgürlüğü de hiçe sayarak kendi dijital diktatörlüklerini kurabiliyorlar. Siber dünyanın Amerika'nın kuruluş dönemindeki Vahşi Batı'yı hatırlatan kurallarıyla insanlığı tehdit eder hale gelmesi tesadüf değil, bilinçli bir tercihdir. Geride işin kontrolünü tutanlar bu kaosu diledikleri gibi yönlendirebilme, siyasi, sosyal ekonomik sonuçlara tahvil etme imkanına sahiptir. Bu hiçbirimizin görmezden gelemeyeceği kadar büyük bir tehdittir" diye konuştu.

"Dijital faşizm" çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ülkemizin karşı karşıya kaldığı kimi dayatmaları dijital faşizm olarak tanımladığımızda birileri rahatsız olmuştu. Son günlerde yaşananlar bu faşizmin cüretkarlığının nerelere kadar uzanabileceğini göstermiştir. Bunun için yeni dönemde karada ve havada yürüttüğümüz vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Siber vatana sahip çıkmanın teknik altyapı ve içerik üretimiyle gerçekleştirilebileceğini belirten Erdoğan, "Eğer biz kendi vatandaşlarımızdan başlayan, siber dünyadaki her bireye hitap edecek, onları kendi mecralarımıza çekecek içerik üretemezsek bu savunma hattını korumakta başarılı olamayız. Müziğinden resmine, sinema ve dizisinden grafiğine kadar tüm dallarıyla sanat, bu içerik üretiminin en kritik bölümüdür" dedi.

"Kültürde istediğimiz gelişmeyi gösteremedik"

"Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gayretlerin ardından uzunca bir süre özensiz, plansız ve çirkin bir şehirleşme süreci yaşandığını, sanatın ve kültürün her alanına yayılan çölleşmenin yol açtığı tehditlerle mücadele edildiğini" söyleyen Erdoğan, "son dönemde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin modern bir yorumu olarak nitelendirilebilecek yeni bir mimari üslubu ülkede yerleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Erdoğan, iktidarları döneminde kültür alanında arzu edilen gelişmenin gösterilememesinin kendisini en çok hayıflandıran unsurlardan biri olduğunu da sözlerine ekledi.

DW/BK,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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