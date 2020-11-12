Erdoğan'dan sonra Gül'den de "hukuk devleti" vurgusu

Gül, AYM kararlarına uymayan alt mahkemeleri de eleştirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den de hukuk devleti vurgusu geldi. Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Ankara’da düzenlenen Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu‘nda konuşan Gül, hukuk güvenliği konusunda 2023 hedefleri doğrultusunda daha hızlı, daha güçlü adımlar atacaklarını söyledi.

Demokratik ortamı ve erişilebilir adalet sistemini ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmenin olmazsa olmazı olarak gördüklerini belirten Gül, hukuki öngörülebilirliğin, üreten, iş ve istihdam oluşturan bir ekonominin vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi.

Yargı reformu belgesinin yeni düzenlemelerle ülkenin önünü açacağını, erişilebilir adalet sistemi ile yatırım ortamının iyileşmesine hizmet edeceğini söyleyen Gül, bu çalışmaların temel amacının hukuk devleti ilkesinin tam anlamı ile yaşama geçmesi konusunda gerekli adımların atılması olduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesi kararları