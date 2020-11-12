HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan'dan sonra Gül'den de "hukuk devleti" vurgusu

Erdoğan'dan sonra Gül'den de "hukuk devleti" vurgusu

12.11.2020 13:09 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül, hukuk güvenliği konusunda adımların hızlandırılacağını belirterek hukuki öngörülebilirliğin yatırım ortamını da iyileştireceğine vurgu yaptı.

Erdoğan'dan sonra Gül'den de "hukuk devleti" vurgusu

Gül, AYM kararlarına uymayan alt mahkemeleri de eleştirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den de hukuk devleti vurgusu geldi. Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Ankara’da düzenlenen Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu‘nda konuşan Gül, hukuk güvenliği konusunda 2023 hedefleri doğrultusunda daha hızlı, daha güçlü adımlar atacaklarını söyledi.

Demokratik ortamı ve erişilebilir adalet sistemini ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmenin olmazsa olmazı olarak gördüklerini belirten Gül, hukuki öngörülebilirliğin, üreten, iş ve istihdam oluşturan bir ekonominin vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi.

Yargı reformu belgesinin yeni düzenlemelerle ülkenin önünü açacağını, erişilebilir adalet sistemi ile yatırım ortamının iyileşmesine hizmet edeceğini söyleyen Gül, bu çalışmaların temel amacının hukuk devleti ilkesinin tam anlamı ile yaşama geçmesi konusunda gerekli adımların atılması olduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesi kararları

"İster yerli ister yabancı yatırımcı olsun, uzun vadeli yatırımlar, öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiği ile yakından ilgilidir“ diyen Gül, son dönemde alt mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamaması konusunda yaşanan tartışmalara da değindi. Gül, Anayasa Mahkemesi karar verip 'Mahkemenin buna uyar mı uymaz mı' gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı bir yerde yatırımdan, hukuk öngörülebilirliğinden bahsetmek mümkün değil. Anayasa, kanun, hukuk uygulanmak için vardır" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Gül, konuşmasında ayrıca "Yargı konjonktüre bakmaz, hatıra bakmaz, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamaları

Gül’in açıklamaları dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmanın ardından geldi.

Erdoğan konuşmasında yatırımları yeşerten iklimi tesis etmenin, ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu belirterek önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacaklarını kaydetmişti.

DW / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Depremden sonra tutuklanan müteahhitten ilginç savunmaDepremden sonra tutuklanan müteahhitten ilginç savunma
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde var?
65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde var?
İçeri giren çıkmadı! Mahallelinin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
İçeri giren çıkmadı! Mahallelinin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarptı! Şoförün peşinden koştuğu anlar kamerada
Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarptı!
İzmir depreminde tutuklanan müteahhit: Bina kötü olsa kalfa, verdiğim evi kabul eder miydi?
Depremden sonra tutuklanan müteahhitten ilginç savunma
Artan koronavirüs vakalarıyla ilgili korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Aydın için kritik uyarı! '50-60 yılda bir yıkıcı deprem oluyor'
Aydın için kritik uyarı! '50-60 yılda bir yıkıcı deprem oluyor'
İstanbul'da İSKİ arıtma tesisinde korkunç olay! Parçalanmış halde ceset bulundu
İSKİ tesisinde parçalanmış ceset bulundu
Acı olay! Baba ve oğlu, 5 gün arayla hayatını kaybetti
Acı olay! Baba ve oğlu, 5 gün arayla hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.