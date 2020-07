Erdoğan'dan Sosyal Medya Düzenlemesi Konusunda Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan sosyal medya konusunda yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar yapılacağını söyledi.

Erdoğan, yasama yılı bitmeden sosyal medya konusundaki düzenlemenin yapılmasını umduğunu, Adalet Bakanlığı’nın kanun teklifi üzerinde süratle çalışacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızı Esra Bayraktar’ın yeni dünyaya gelen bebeğiyle ilgili sosyal medyada yapılan haraket ve saldırılara değinerek sosyal medya konusunda düzenleme yapılması gerektiğine işaret etti.

Erdoğan, yargı ve emniyetin harekete geçerek hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında işlemler yapmaya başladıklarını söyledi.

Erdoğan sosyal medya mecraları konusunda sert mesajlar ve gerekli düzenlemelerin yapılacağını gerekirse kapatılacaklarını söyledi.

"Erişim engeliyle, adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız"

Erdoğan “Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır. Niçin Youtube, niçin Twitter, niçin Netflix, şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için. Bunlar ahlak sahibi değil. Biz ahlakı yüce, medeniyet değerleri yüce bir milletin torunlarıyız. Bu millete layık olmayan bu gelişmeleri yaşamak istemiyoruz. Tabi burada üzerinde durmamız gereken asıl konu medya ve sosyal medya mecralarının nasıl olup da böyle bir kokuşmuşluk haline dönüştükleridir. Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının itibar suikastlarının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu ülkeye bu millete bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de biran önce bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. Sosyal medya mecralarını kontrol edenler batı ülkelerinde açtıkları temsilcilikler vasıtasıyla her türlü hukuki ve mali sorumluluğu üstleniyorlar. Buna karşılık kimi yerlerle birlikte Türkiye’de ısrarla bundan kaçınıyorlar. Unutulmamalıdır ki; bizim ailemizin başına gelenleri 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti bireyinin her biri yaşayabilir. İnternet mecralarını kullananlar suç işleme konusunda layüs’el değildir. Cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası ve hakaret başta olmak üzere kanunların suç saydığı her konuda hak arama ve önleme yolları açık olmalıdır. 83 milyon Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemize biran önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeliyle, adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız. Buradan Adalet Bakanlığımıza, meclis grubumuza ve ilgili tüm kurumlarımıza konuyla ilgili düzenlemenin süratle hazırlanması ve yürürlüğe sokulması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmiş olacağımızı umuyorum. Bu tür konularda artık ‘Kim ne der’ yerine ‘Ülkemizin neye ihtiyacı var’ sorusuna cevap arayacağız”dedi.