Erdoğan'dan Su-35 açıklaması: ABD tutumunu sürdürürse başımızın çaresine bakarız

Erdoğan, "ABD tutumunu devam ettirirse başımızın çaresine bakacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin alternatif olarak Rusya'ya yönelebileceğinin sinyalini verdi. Ankara'da cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Özellikle F-35'ler konusunda Amerika şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. Su-35 mi, F35 mi veya Su-57 mi vesaire gibi" diye konuştu.

Rusya'dan savaş uçağı alınması seçeneğiyle ilgili bir açıklama da Norveç'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile düzenlediği ortak basın toplantısında Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programının ortaklarından biri olduğunu ve bu program için 1,4 milyar dolar ödediğini söyledi. Çavuşoğlu, "F-35'leri satın alamazsak, savaş uçaklarına ihtiyacımız olduğu için diğer seçenekleri araştıracağız. Bu durumda kimse Türkiye'yi bu uçakları şu ya da bu ülkeden aldığı için suçlayamaz. Türkiye, bağımsız bir ülkedir" dedi. Çavuşoğlu, NATO üyesi Türkiye'nin müttefiki bir ülkeden uçak almayı tercih edeceğini de dile getirdi.