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Erdoğan'dan Şubat'ta Suudi Arabistan Ziyareti

03.01.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılına ait dış ticaret verilerini açıkladığı etkinliğe katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, Şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen ve 2021 yılına ait dış ticaret verilerini açıkladığı etkinliğe katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, Şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Erdoğan, katıldığı etkinlikten ayrıldığı sırada Suudi Arabistan'a ihracatla ilgili sorunların çözümüne ilişkin soruya, Şubat ayında bu ülkeyi ziyaret edeceğini söyleyerek yanıt verdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video görüntüsünde isim vermeden konuştuğu görülen Erdoğan, "Beni Şubat'ta bekliyor. Söz verdi, ben de Şubat'ta Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım" dedi.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yaptığı ihracat, son yıllarda iki ülke arasındaki gergin ilişkiler nedeniyle hızla azalmıştı. Liranın hızla değer kaybetmesi ve enflasyonun artması nedeniyle ekonomisi zora giren Türkiye şimdiyse aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu bölgesel güçlerle ilişkilerini onarmaya çalışıyor.

Suudi Arabistan hükümeti medya dairesi, Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin yorumda bulunması talebine henüz karşılık vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay Katar'a yaptığı ziyaret sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la da görüşme yapmaya çalışmış, ancak bu görüşme gerçekleşmemişti. Görüşme planına ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, yakında Erdoğan ve Veliaht Prens arasında bir görüşme olabileceğine işaret etti.

Suudi Arabistan, Muhammed Bin Selman'ı eleştiren gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine siyasi gerginliğin tırmandığı 2020 yılında ithal Türk mallarına yönelik resmi olmayan bir boykot başlatmıştı. Siyasi gerginlik, iki bölgesel güç arasındaki ticari ilişkilere de yansımıştı.

Erdoğan, Suudi ajanların 2018 yılı Ekim ayında Kaşıkçı'yı İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'ndan öldürmesinden sonra suikast talimatının Suudi hükümetinin ”en üst seviyesinden” geldiğini söylemiş, ancak Suudi Arabistan'ın fiili lideri sayılan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın adını vermemişti.

ABD istihbaratının Şubat ayında yayınlanan değerlendirmesine göre Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını Muhammed Bin Selman verdi. Ancak Suudi Arabistan, bu suçlamayı reddediyor.

Yıllardır bölgesel meseleler ve siyasi İslam üzerine birbirine rakip olan Türkiye ve Suudi Arabistan, son aylarda ilişkileri düzeltmeye çalışıyor.

Pazartesi günkü verilere göre Türkiye'nin toplam ihracatı 2021 yılında yüzde 32,9 oranında arttı, ticaret açığıysa 45 milyar 900 milyona geriledi.

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