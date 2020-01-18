Erdoğan’dan Suriye, Akdeniz ve Libya’da ‘Kararlılık’ Mesajı

Aralık ayının son günlerinde İdlib’de artan askeri hareketlilik, 10 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin’in ‘ateşkes’ açıklamalarının ardından 12-15 Ocak tarihleri arasında azalsa da Perşembe gününden beri yeniden hız kazandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, son 72 saatte Suriye ve Rus savaş uçaklarının 245 hava saldırısı gerçekleştirdiğini, Şam güçlerinin karada da 1500 roket ve top atışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Gözlemevi, üç gündür devam eden çatışmalarda Suriye ordusunun 58, direnişçilerin 47 kayıp verdiğini, 28 sivilin de saldırılarda öldüğünü iddia etti. Saldırılar sonucu Türkiye sınırına gelen Suriyeliler’in sayısının 325 bine ulaştığı bildiriliyor. Kılıçdaroğlu: ‘’İdlib’den 1 milyon kişi gelirse felaket olur’’ Dün CHP’nin parti meclisi toplantısında ‘‘Orada görev yapan biri bana şunu söyledi. ‘Daha önce Suriye’den kaçıp savaştan kaçıp Türkiye’ye gelenler, sade Suriyeliler’di. Evi barkı olan çoluk çocuğu olanlar, kaçtılar ve geldiler. Ama İdlib’den gelecek olanların tamamı eli kanlı insanlardır, terör örgütünün üyeleridir’ dedi. Asıl bu 1 milyon kişi gelirse asıl felaketi Türkiye o zaman yaşayacak’’ diyen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağır bir dille eleştirildi.

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: ‘‘Sen katil Esed’le her türlü flörtü yapmaya devam et’’ Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro inşaatı kaynak töreninde konuşan Erdoğan, ‘‘Türkiye güney sınırlarını ve orada yaşayan kardeşlerinin güvenliğini tamamen sağlayana kadar Suriye’de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecektir. Ülkemizin güney sınırlarımızın güvenliğini Mardin’de, Gaziantep’te, Kilis’te hatta Hatay’da değil daha ötesinde başlatıyoruz. 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında ayakları çıplak çocukların feryatlarını görmüyor musun Bay Kemal? Onlara sessiz mi kalacağız. Onlar bizim kardeşlerimiz yahu. Bu değil miydi, o bombalardan kaçan, bize sığınanları Suriye’ye göndereceğiz diyen? Ah kardeşlerim ah. Bunlarda vicdan yok. Biz ensar ve muhacir olmanın idraki içindeyiz. Biz o kültürle yetiştik. Böyle bir şey bizim başımıza gelseydi ne olurdu?’’ dedi. Erdoğan’dan Libya politikasını eleştirenlere: ‘’Mustafa Kemal’in anısına susun’’ Erdoğan, çok yakın zamanlara kadar ‘‘Akdeniz’de herkes var bir Türkiye yok’’ diyerek hükümeti eleştirdiğini söyleyen CHP Genel Başkanı için, Atatürk’ün yaşaması halinde Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını yalnız partiden değil ülkeden atacağını iddia etti.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Türkiye Akdeniz’deki hakları teslim edilene, 500 yıllık kardeşlik bağlarının olduğu Libya halkı meşru hükümeti güvene kadar Libya’da olmayı sürdürecektir. Bu konuda yalan yanlış lakırdı edenleri, Turgut Reis, başta olmak üzere o topraklarda yatan binlerce şehidimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal gibi Libya’da canları pahasına mücadele yürüten kahramanlarımızın anısına en azından susmayı deneyebilirler. Ne diyor ‘biz Atatürk’ün partisiyiz’ hadi oradan be. Geç o işi geç. Kimleri aldatıyorsun kabrinden kalksa size bu ülkede yaşam hakkı tanımayacağına inanıyorum. Osmanlı'nın en zayıf olduğu dönemde yürüttüğü Trablusgarp ve Bingazi savunmalarıyla çekilirken bölgede kurulmasını sağladığı cumhuriyet, çok değil bir asır öncesinin hadiseleriydi Libya halkının bugün ülkemizi bağrına basması herhalde bir anda ortaya çıkan ruh halinin eseri değil. Gerisinde çok derin bir tarih ve medeniyetin arka planı vardır. Suriye, Akdeniz ve Libya konularında siyasetin, diplomasinin ve askeri gücün tüm olanaklarını kullanmakta kararlıyız’’ dedi.