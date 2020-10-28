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Erdoğan'dan Suriye mesajı

28.10.2020 15:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de "tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa, ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru nedenlerimiz var" dedi.

Erdoğan'dan Suriye mesajı

Cumurbaşkanı, Charlie Hebdo'ya da tepki gösterdi.Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında gerekirse Suriye'ye yine operasyon düzenlenebileceği mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın İskederun ilçesindeki canlı bomba eylemini anımsatarak, bunun Suriye’ye yönelik operasyonların ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Erdoğan, "Suriye sınırımız boyunca kontrolümüz altında bulunmayan yerlerdeki terör örgütü varlığının ve ülkemize yönelik tehditlerinin, bize verilen tüm sözlere rağmen artarak sürdüğünü görüyoruz. Şayet bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkarılmazsa ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum" şeklinde konuştu.

Rusya'nın İdlib'de Suriye Ulusal Ordusu güçlerininin eğitim merkezine yönelik saldırısını da eleştiren Erdoğan, "Rusya'nın İdlib bölgesindeki Suriye Milli Ordusu güçlerinin eğitim merkezine yönelik saldırısı bölgede kalıcı barış ve huzurun istenmediğinin işaretidir" dedi.

Charlie Hebdo tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapağında kendisinin konu edildiği bir karikatür yayınlayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya da tepki göstererek, "Ben neyim ki, sevgili peygamberime, sevgililer sevgilisine bu denli hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe de gerek yok" dedi.

"Karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım" diye konuşan Erdoğan, "Maalesef İslam ve Müslüman düşmanlığının, Peygamber Efendimize saygısızlığın, özellikle Avrupa'daki yöneticiler arasında adeta kanser gibi yayıldığı dönemden geçiyoruz" dedi.

"Adeta, bunlar, Haçlı Seferini yeniden başlatmak istiyorlar" diye konuşan Erdoğan, "Bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine geri gidişinin işaretleridir" ifadesini kullandı.

Fransa ve genel olarak Avrupa'nın, Macron ve onun gibi düşünenlerin politikalarını hak etmediğini belirten Erdoğan, "Sağduyulu Avrupalıları, kendileri ve çocukları adına aydınlık bir gelecek için bu tehlikeli gidişe karşı inisiyatif geliştirmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Almanya'da polisin camiye düzenlediği baskın

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Almanya'nın başkenti Berlin'de Kreuzberg semtindeki Mevlana Camii'ne 21 Ekim sabahı, koronavirüs salgını nedeniyle yapılan devlet yardımının usulsüz kullanıldığı gerekçesiyle yapılan polis baskınına da değindi.

Erdoğan, "Almanya'da Mevlana Camisine sabah namazında 100-150 kadar Alman polisinin girmesini bana Şansölye Merkel izah edemez" dedi. Erdoğan, "Müslüman'dan terörist, teröristten de Müslüman olmaz" diye konuştu.

Türkiye'de yaşayan farklı dinlere mensup insanların inanç hürriyetine sahip olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Topraklarımız içinde, bu vatanda 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin yedieminindedir, güvencesi altındadır. Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdahale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz" dedi.

"Kafkaslar konusunu Putin ile konuştum"

Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Karabağ'da yaşanan çatışmalarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüştüğünü belirterek, "Artık bu işe Kafkaslar'da bir son verelim. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan ile görüşmeleri yapın, ben İlham kardeşimle bu görüşmeleri yapayım. Bu işi artık tatlı bir yere bağlayalım dedik. Bu konuda samimi bir adım atalım. Bu işi bitirmek durumundayız" dediğini aktardı.

DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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