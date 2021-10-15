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Erdoğan'dan Suriye Mesajları

15.10.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Suriye’de son olarak iki Türk polisini hedef alan saldırılar sonrasında Türkiye’nin sabrının tükenmekte olduğunu, gelecek dönemde daha farklı bir mücadele yürütülebileceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de son olarak iki Türk polisini hedef alan saldırılar sonrasında Türkiye’nin sabrının tükenmekte olduğunu, gelecek dönemde daha farklı bir mücadele yürütülebileceğini söyledi.

Üsküdar’daki Hazreti Ali Camii’nde kıldığı Cuma namazından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Suriye dışında Türkiye’nin Afganistan ilişkileri ve Azerbaycan’la yapılan doğal gaz anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

‘‘Türkiye’nin genelinde PKK ve YPG cirit atıyor, destek verenlerin başında Amerika destek geliyor’’

Erdoğan’ın Suriye konusundaki eleştiri okları yalnız YPG/PYD ile sınırlı kalmadı, Suriye devleti ve Amerika Birleşik Devletleri’ne de yöneldi.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Suriye'de sadece kuzey değil genelinde - bildiğiniz gibi PKK, YPG, PYD - buralarda cirit atıyor. Tabii bunlara destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri, Amerika geliyor ve bunların verdiği her türlü destek, silah mühimmat, araç gereç bunlarla birlikte ile burada terör estiriyorlar. Bizler de mücadelemizi veriyoruz. Rejim bunlardan gücünü alıyor. Rejime karşı da aynı şekilde bu mücadele sürdürülüyor. Bir yere kadar sabrımız devam etti ve son olarak da iki polisimiz burada şehit oldu. Zaman zaman sivillerden buralarda şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı da mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Yani bu terör örgütlerine, Amerika'nın oradaki malum güçlerine karşı, rejim güçlerine karşı gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz, bu konuda kararlıyız’’ dedi.

Erdoğan’dan Kabil Havalimanı’nın işletilmesi hakkında iyimser mesajlar

İki gündür Türkiye’de temaslarını sürdüren Taleban’ın ziyareti hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin Afganistan’da Katar’la işbirliği içinde adımlar atabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Taliban dünyada da kabul arayışları içinde. Henüz dünyadaki ülkeler Taliban'ın durumunu kabul etmiş değiller. Gerek insani yardım, gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki bu yönetim uluslararası ilişkilerde, Afgan halkının haklarını korumada adil bir yaklaşım içinde olsun. Şu ana kadar Afganistan'ın altyapısında, üst yapısında çok emeklerimiz oldu, son ana kadar da sürdürdük. Kabil Havalimanı'nın işletmesini yürütüyorduk. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz’’ diye konuştu.

Türkiye’nin Azerbaycan’la imzalamış olduğu 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz anlaşması da Erdoğan’ın gündemindeydi.

Cumhurbaşkanı, bu anlaşmanın Türkiye’nin enerji tedarikinde sıkıntı yaşamayacağının işareti olduğunu vurguladı: ‘‘Azerbaycan'la yapılan anlaşmaların hepsi tedbire yöneliktir. Rusya ile olan anlaşmalarımız da aynı şekilde çok hassas. Hassasiyetimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Rusya, İran, Azerbaycan'la olsun - bu tür anlaşmalar bu tür krizleri yaşamayacağımızın işaretidir. Sadece İngiltere değil bir çok Batı ülkelerinde bu tür sıkıntılar devam ediyor. Şu an böyle bir sıkıntımız sözkonusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Sıkıntı filan Türkiye için sözkonusu değil’’ dedi.

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘‘siyasi cinayetler’’ cevabı: ‘‘Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız’’

Geçtiğimiz hafta sonu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin’de gündeme getirdiği ‘‘siyasi cinayetler’’ konusu camii çıkışında Erdoğan’a sorulan sorular arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Bu işin mercii yargıdır. Yargıya müracaat edersin. Deliller varsa yargı da bunların üzerine gider. Bu zat bugüne kadar hep akşam yalan, sabah yalan. Yalan terörü estiriyorlar. Acaba biz iktidarı nasıl zaafa düşürürüz, bunun gayreti içindeler. Bizler de yargıya müracaat ederek sorgulanmasını istedik. Kimse, çıksın ortaya istedik. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız’’ dedi.

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