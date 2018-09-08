Erdoğan'dan Suriye tweeti

Türkiye'nin baştan beri Suriye’de akan kanın durması için mücadele ettiğini, hiçbir ayrım gözetmeden Suriyeli kardeşlerine sahip çıktığını belirten Erdoğan, dün olduğu gibi bugün de tek bir Suriyelinin dahi burnunun kanamasının istenmediğini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esed rejiminin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, Türkiye'nin böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayacağını belirtti.

Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, biz böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız.

İdlib meselesi, yeni acılara, yeni gerginliklere, yeni sıkıntılara mahal vermeden Astana ruhuna sadık kalınarak çözülmelidir. Astana'da mutabakata vardığımız ilkelerin muhafazası, Suriye krizine sürdürülebilir siyasi çözüm bulunması bakımından da mühimdir.

Terörle mücadele kisvesi altında sahada oldu-bittilere gidilmemesi, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durulması gerekmektedir."

Başkan Erdoğan, 3,5 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, mültecilerin gönüllü ve güvenli biçimde geri dönüşlerinin sağlanması ve Suriye ihtilafına tüm paydaşların ortak bir zeminde buluştuğu kalıcı bir çözüm bulunması için çalışmaya devam edileceğini bildirdi.

