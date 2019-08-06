Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon sinyali

Erdoğan, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlattığımız süreci yakında farklı aşamaya geçireceğiz" dedi.Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda müzakereler sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Büyükelçiler konferansında konuşan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine üçüncü bir operasyonun düzenlenebileceğinin sinyalini verdi.

Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak, ülkemizin en öncelikli meselesidir" diye konuştu. Türkiye'nin bölgede düzenlediği önceki operasyonları hatırlatan Erdoğan, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla başlattığımız süreci, inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. Böylece Suriyeli kardeşlerimizin huzur, esenlik, güven içinde yaşayacağı bir barış koridorunu kurmuş olacağız" diye konuştu. Erdoğan olası bir adımın hem Türkiye'yi hem de Avrupa'yı Suriye kaynaklı düzensiz göç baskısından kurtaracağını da dile getirdi.

Türkiye son üç yıl içerisinde iki kez Suriye'nin kuzeyine askeri harekât düzenledi. Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı operasyonu, Mart 2017'ye kadar sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile düzenlediği operasyonda Cerablus, El Bab ve Dabık gibi noktalar IŞİD'den temizlendi. 2018'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda ise Suriye'nin Afrin kenti kontrol altına alındı.