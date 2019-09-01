HABER

Erdoğan'dan Suriye'ye 'Tek Yanlı Operasyon' Uyarısı

01.09.2019 01:20 | Son Güncelleme

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur” diye konuştu

Erdoğan'dan Suriye'ye 'Tek Yanlı Operasyon' Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgenin beklentileri karşılamaması durumunda bölgeye tek yanlı askeri operasyon düzenleneceği uyarısında bulundu.

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur” diye konuştu.

Türkiye ve ABD ağustos ayının başında Fırat nehrinin doğusunda bir güvenli bölge oluşturulması konusunda anlaşmıştı. Ankara, Fırat’ın doğusunun terörist olarak gördüğü YPG güçlerinden tamamen arındırılmasını istiyor. Erdoğan “Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekat planımızı devreye sokacağız" şeklinde uyardı.

Türkiye Fırat’ın doğusundan itibaren Suriye sınırı boyunca 19-25 kilometre genişliğindeki bir alanı, ABD’yle eşgüdüm içinde kontrol altında tutmak istiyor.

Cuma günkü konuşmasında da, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantılarında ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya geleceklerini hatırlatan Erdoğan, güvenli bölgeyle ilgili olarak “20 mil (32 km) konusunda Amerikalı heyetin biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda geçici de olsa mutabakat sağladı” diye konuşmuştu.

İki ülke geçen ay Urfa’da ortak harakat merkezi kurmuş ve Suriye’nin kuzeyinde helikopterlerle bölgeyi ortak havadan denetlemeye başlamıştı.

Erdoğan ayrıca konuşmasında ABD’yle yaşanan S-400 tartışmasına da değindi ve “Hava savunma sistemi ihtiyaçlarımız için bizim açımızdan S-400 ile Patriot arasında bir fark yoktur. Ama Patriot satışı bize karşı bir baskı aracı haline getirilip ve bu şekilde güvenlik ihtiyaçlarımız zaafa uğratılmaya kalkılırsa tercihimizi diğer sistemden yana kullanmaktan da çekinmeyiz” diye konuştu.

ABD Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füzesavar sistemlerini teslim almasının ardından, Türkiye’yle devam eden F-35 projesini ve Patriot füzesi önerisini askıya almıştı.

Görenler hayran kaldı! Emekli maaşıyla yaptıGörenler hayran kaldı! Emekli maaşıyla yaptı
Başkanların BerberiBaşkanların Berberi
Dansın GücüDansın Gücü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hong Kong polisinden göstericilere müdahale

Hong Kong polisinden göstericilere müdahale

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Seksenler için 10 kilo verdi

Seksenler için 10 kilo verdi

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'dan ABD'ye rest: Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

Yunanistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren 'göçmen' kararı

Türkiye'yi ilgilendiren 'göçmen' kararı!

Hong Kong polisinden göstericilere müdahale

Hong Kong polisinden göstericilere müdahale

Fransa’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Fransa’da bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İran'dan ABD'ye sert mesaj: Tehditlere rağmen devam edeceğiz

İran'dan ABD'ye sert mesaj!

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dorian kasırgası' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dorian kasırgası' uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.