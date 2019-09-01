Erdoğan'dan Suriye'ye 'Tek Yanlı Operasyon' Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgenin beklentileri karşılamaması durumunda bölgeye tek yanlı askeri operasyon düzenleneceği uyarısında bulundu.

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur” diye konuştu.

Türkiye ve ABD ağustos ayının başında Fırat nehrinin doğusunda bir güvenli bölge oluşturulması konusunda anlaşmıştı. Ankara, Fırat’ın doğusunun terörist olarak gördüğü YPG güçlerinden tamamen arındırılmasını istiyor. Erdoğan “Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekat planımızı devreye sokacağız" şeklinde uyardı.

Türkiye Fırat’ın doğusundan itibaren Suriye sınırı boyunca 19-25 kilometre genişliğindeki bir alanı, ABD’yle eşgüdüm içinde kontrol altında tutmak istiyor.

Cuma günkü konuşmasında da, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantılarında ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya geleceklerini hatırlatan Erdoğan, güvenli bölgeyle ilgili olarak “20 mil (32 km) konusunda Amerikalı heyetin biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda geçici de olsa mutabakat sağladı” diye konuşmuştu.