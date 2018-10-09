Erdoğan'dan Suudi gazeteci yorumu: Takibini yapıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan çıkmayan ve kendisinden o günden beri haber alınamayan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı (Jamal Khashoggi) hakkında basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 27'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşması sonrası kuliste soruları yanıtlayan Erdoğan, çok üzücü bir durumun yaşandığını ve savcılığın soruşturmasını beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı, Kaşıkçı'nın eski bir arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Ben de bu işin takibindeyim. Kovalıyorum. Buradan çıkacak sonuç neyse bunu bildireceğiz. Büyükelçilik ve havalimanından giriş çıkışlar takipte. Bunun kontrolü emniyetimizde" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Düşünce özgürlüğünden yana olanlar bunun peşini bırakmayacak, bunun takipçisi olacaktır" şeklinde konuşurken, çıkacak sonucu tüm dünyaya bildireceklerinin altını çizdi.

Riyad'dan açıklama

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, Erdoğan'ın konuşmasından birkaç saat önce resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak, Reuters haber ajansının iki Türk güvenlik yetkilisine dayandırarak verdiği ve Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğüne inandıklarını ortaya attığı haberini yalanladı.