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Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması: Düzene girmezse 81 ilde yaygınlaştıracağız (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 22:33 | Son Güncelleme

ERDOĞAN, MAVİ VATAN TATBİKATINA KATILAN PERSONELE HİTAP ETTİ Zonguldak mitinginin ardından Bartın'a geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Valilik ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar telefonla aradı.

Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması: Düzene girmezse 81 ilde yaygınlaştıracağız (3)

ERDOĞAN, MAVİ VATAN TATBİKATINA KATILAN PERSONELE HİTAP ETTİ
Zonguldak mitinginin ardından Bartın'a geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Valilik ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda Mavi Vatan tatbikatına katılan askerlere hitaben kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Başta en üst düzeydeki komuta kadememiz olmak üzere 5 fırkateynimizdeki bütün komutanlarımıza er, erbaş, bütün mürettebata, özellikle bu tatbikatta başarılar diliyorum. Barboras Hayrettin'den bugüne kadar denizlerdeki hakimiyetimizin artarak devamı noktasında da kendilerinin bu konudaki başarılarını kararlılığını hep izledik, izliyoruz." dedi.

Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması: Düzene girmezse 81 ilde yaygınlaştıracağız (3)

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