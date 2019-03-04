Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması: Düzene girmezse 81 ilde yaygınlaştıracağız (GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI FTP'DE)

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tanzim satış uygulamasıyla ilgili "31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmediği takdirde 81 vilayette bunu yaygınlaştıracağız. Vatandaşımıza ucuza bu ürünleri getireceğiz, kararlıyız. Adımlarımızı attık, atıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Zonguldak Gümrük Müdürlüğü sahasına geldi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ile AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu karşıladı. Erdoğan, buradan otobüsle halkı selamlayarak, mitingin yapılacağı Madenci Anıtı'nın bulunduğu alana geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting konuşmasına, "Ekmeğini taştan çıkaran Zonguldak. Türkiye gelişsin, büyüsün, diye yıllarca günyüzü göremeden çalışan, fedakar insanların şehri Zonguldak. Ardından ağıtlar yaktığı nice evladını yer altında kaybeden, yüreği yaralı Zonguldak. Süleyman Şah'ın, Yıldırım'ın, Fatih'in yadigarı Zonguldak. İstiklal harbimizde Kuva-yi Milliye'ye en önde katılan Zonguldak. Seni yürekten selamlıyorum" diyerek başladı.

Milletle beraber hedefleri gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Bizim muradımız tek, milletimiz ile yol yürümek. Bizim muradımız, hep birlikte milletimizle hedeflerimizi gerçekleştirmek olmuştur. Bizim hedefimiz, milli iradeyi üstün kılmak; demokrasiyi, hukuku üstün kılmak olmuştur. Seçim tarihine kaldı 26 gün. Gece gündüz çalışıyoruz. Bu seçimde öncelikle belediye başkanlarını seçeceksiniz ama sadece o kadar değil. Bu seçim Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzakları birlikte bozacağız. Pürdikkat 31 Mart'ta sandıktan çıkacak sonucu bekliyorlar. Ülkemizin istiklaline, halkımızın işine aşına kastedenler, ellerini ovuşturarak, bekliyor. Onlar ellerini ovuşturacak ama 31 Mart'ta benim milletim onlara gereken dersi verecek" dedi. 'MİLLETE DE CUMHURİYETİMİZE DE PUSU KURUYORLAR' Türkiye'nin birlik ve beraberliğine göz dikenlerin pusuda beklediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımıza teröristlerle ekonomimize kur- faizle soframıza vurguncularla birliğimize bölücülerle beraberliğimize fitneyle saldıranlar, şu anda pusuda bekliyor. Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek bunca benzemezi bir araya getirenler, nedir biliyor musunuz? Bunları bir araya getiren bir şey olmalı. 'Cumhur ittifakı'na ve şahsıma karşı bir araya gelmiş görünüyorlar; ama asıl bunları bir araya getiren, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar. Güya cumhuriyeti kuran partiyi koçbaşı gibi kullanıyorlar. CHP'nin yanına adı İYİ, kendi karışık partiyi, bölücü örgütün güdümündeki yapıyı ve ne yaptığını bilmez bir particiği de katarak, millete de cumhuriyetimize de pusu kuruyorlar" diye konuştu.

'4'LÜ ÇETE' HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili video izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Şimdi bu konuşan, bölücü terör örgütünün arkasında olduğu malum partinin eş başkanıdır. Ne diyor? 'Doğuda, güneydoğuda oylar malum HDP'ye; batıda AK Parti'yi ve MHP'yi çökerteceğiz' diyor. Şimdi bunların yanında kim var? Bunların yanında CHP var. Bunların yanında kim var? Sözde İYİ Parti var. Kim var? İşte maalesef adı Saadet olan saadetsiz bir parti var. Bunu görüyoruz değil mi? Ben CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye gönül veren vatandaşlarımıza­ sesleniyorum. Bu kadar vatanda ihanet için bir araya gelen bu 3 partiye oy verecek misiniz? Bu 4'lü çeteye oy verecek misiniz? Ne yapacağız? 'Hayır' demek yetmiyor. Çok çalışacağız. Bunları anlatacağız ki milletimiz gerçekleri görsün" dedi. 'BİZ KOVALAYACAĞIZ, ONLAR KAÇACAK' Terörle mücadelede kararlılık vurgusu da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyor? 'Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye dayıyoruz' diyor. Hale bak, sen onlara dayayıver. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayıyoruz. Sizin keleşleriniz olsa ne yazar, başka şeyleriniz olsa ne yazar. Ne dedim? 'Sizi Cudi'de inlerinize gömeceğiz, Gabar'da inlerinize gömeceğiz hatta hatta Kandil'de inlerinize gömeceğiz'. Gömdük mü? Gömüyoruz. F-16'larımızla İHA'larımızla SİHA'larımızla bunları çökerttik mi? Daha devam ediyor, nefes aldırmayacağız. FETÖ'süne de diğerlerine de nefes aldırmayacağız. Biz bunları kovalayacağız, onlar kaçacak. Nereye giderlerse gitsinler, arkalarındayız. Benim halkıma bunlar huzursuzluk veremeyecekler. Kovalamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ' Zonguldak'ta da 31 Mart'ta milli irade sahip çıkılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, TTK'ya alınacak 1500 işçiden binin kurasının çekildiğini, 500'ü için de gelecek ay çalışmaların tamamlanacağını söyledi. Zonguldak'a son 17 yılda 18,5 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Eğitimde şehrimize 1760 adet yeni derslik yaptık. BEÜ'ye 17 fakülte, meslek yüksek okulu ve yüksek okulu kurarak büyüttük. Öğrenci sayımızı 2 katına çıkararak, 35 bine yükselttik. Martın ikinci yarısında Çaycuma Havalimanı'na yoğun çalışmayla tekrar inişler ve uçuşlar başlayacak. Zonguldak gar binasının tadilatını yaptık. Kırıkkale, Karabük ve Zonguldak tren yolu hattını elektrikli hale getiriyoruz. Bir diğer hat ise Adapazarı Karasu Limanı, Ereğli Limanı ve Bartın Limanı Demir Yolu Projesi'dir. Yapımı devam eden Karasu Liman Projesi'nin devamı olacak bu projenin fizibilite çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki yıl buna başlamayı düşünüyoruz."

'KARADENİZ'İN ANA İHRACAT MERKEZİ FİLYOS OLACAK' Filyos Limanı'nın, Karadeniz için çıkış yolu olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, limanın hem boğazların yükünü hafifleteceğini hem de dış ticaretin demir yolu ağı üzerinden güneye ve Orta Doğu'ya ulaşmasını sağlayacağını söyledi. Filyos Limanı'nın 2023'te inşasının tamamlanacağını belirten Erdoğan, "150 yıllık proje olan Filyos Limanı Projesi'nde yarıya geldik. Filyos Limanı Projesi'yle liman kompleksi hayata geçirilecek. Tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi Filyos Limanı olacak" dedi. 'TANZİM SATIŞ' AÇIKLAMASI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanzim satış uygulamasıyla ilgili eleştirilerine de yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bay Kemal, diyor ki 'Çiftçi bitti, tükendi'. Bay Kemal, bak ben sana resmi rakamlarla konuşuyorum. Sen yalanla konuşuyorsun, iftirayla konuşuyorsun. Onun için de yargı seni 2,5 milyona mahkum etti, bana ve aileme attığı iftira sebebiyle. İnşallah ondan parayı tahsil ettiğim zaman onları da Mehmetçik Vakfı'na vereceğim; çünkü bay Kemal'in Mehmetçik ile alakası yok. Bay Kemal, benim Mehmet'imi, ordumu gidiyor; Batı'ya, oradaki teröristlere, oradaki terör sevicilere şikayet ediyor. Onlarla beraber fotoğraf çektiriyor. Bunların yandaşlarıyla beraber YPG ile resimler çektiriyor. 31 Mart'ta buna dersi vermemiz lazım. Şimdi ne diyor? Tanzim satıştan rahatsız olmuş. Onlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu. Fırsatçılar senin gibi, müfteriler senin gibi. İşte onlara karşı biz hemen anında 1 haftada bunları kurduk ve vatandaşımıza ucuz, uygun fiyatla sebze- meyve bunları getirmeye başladık. Fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmediği takdirde 81 vilayette bunu yaygınlaştıracağız. Vatandaşımıza ucuza bu ürünleri getireceğiz, kararlıyız. Adımlarımızı attık, atıyoruz. Biz bu adımları atarken, Zonguldak'taki çiftçilerimize toplam 411 bin lira tarımsal destek verdik."