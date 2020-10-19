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Erdoğan’dan Tatar’a tebrik telefonu

19.10.2020 07:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı arayarak tebrik etti.

Erdoğan’dan Tatar’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Tatar'a tebriklerini ileterek, "Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmenizin şahsınız, KKTC halkı ve Kıbrıs davamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Açıklamaya göre "Kıbrıs Türkü'nün bir kez daha tüm dünyaya demokratik olgunluğunu ispatladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın geleceğe dair sunduğu vizyon ve gösterdiği güçlü liderlikle zor bir dönemde cereyan eden seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak olduğunu" ifade etti.

Erdoğan, ayrıca Ersin Tatar'ın Başbakanlığı döneminde başta Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC'nin kalkınması olmak üzere her alanda sergiledikleri uyumlu iş birliğini aynı kararlılıkla sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.

Türk Dışişleri'nden açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Kuzey Kıbrıs'taki seçimlerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin örnek demokrasisini ve Kıbrıs Türk halkının siyasi olgunluğunu yansıtan biçimde gerçekleştirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" denildi.

"Sayın Tatar’ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz” denilen açıklamada "Sonuçlar, Kıbrıs Türk halkının hür ve egemen iradesini yansıtmaktadır. Kıbrıs Türk halkının gücü, birlik ve beraberliğini toplumsal dayanışma ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde sürdürebilmesinden ileri gelmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm kurumlarıyla yakın eşgüdüm halinde çalışmayı, Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğini ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını her koşulda desteklemeyi, ahdi ve tarihi sorumluluklarımızı hassasiyet ve kararlılıkla yerine getirmeyi her zaman olduğu gibi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

DW / EC, AI

©Deutsche Welle Türkçe

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