Erdoğan’dan Tatar’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Tatar'a tebriklerini ileterek, "Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmenizin şahsınız, KKTC halkı ve Kıbrıs davamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Açıklamaya göre "Kıbrıs Türkü'nün bir kez daha tüm dünyaya demokratik olgunluğunu ispatladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın geleceğe dair sunduğu vizyon ve gösterdiği güçlü liderlikle zor bir dönemde cereyan eden seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak olduğunu" ifade etti.

Erdoğan, ayrıca Ersin Tatar'ın Başbakanlığı döneminde başta Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC'nin kalkınması olmak üzere her alanda sergiledikleri uyumlu iş birliğini aynı kararlılıkla sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.

Türk Dışişleri'nden açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Kuzey Kıbrıs'taki seçimlerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin örnek demokrasisini ve Kıbrıs Türk halkının siyasi olgunluğunu yansıtan biçimde gerçekleştirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" denildi.