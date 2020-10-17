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Erdoğan'dan Trudeau'ya: "Yapılan Müttefiklik Ruhuna Aykırı"

17.10.2020 22:39 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Kanada'nın Türkiye'ye bazı askeri ürünlerin ihracatını askıya alması gündeme geldi

Erdoğan'dan Trudeau'ya: "Yapılan Müttefiklik Ruhuna Aykırı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ konusunda Kanada’nın Türkiye’ye bazı askeri ürünlerin ihracatını askıya alma kararının gündeme geldiği bildiriliyor.

Cuma günü Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erdoğan ile Trudeau ülkeleri arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ticaretin artırılması ve savunma alanında da işbirliklerinin genişletilmesi konularını değerlendiği aktarıldı.

İki liderin görüşmesinde ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle yeniden alevlenen krize de değinildi. Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasında, Erdoğan’ın, Kanada’nın Türkiye’ye bazı askeri ürünlerin ihracatını Dağlık Karabağ sorununa bağlı olarak durdurmasının “müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu” ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında sorunun esas kaynağının Yukarı Karabağ’ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan’ın işgali altında bulunması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın karşı harekatını uluslararası tanınmış sınırları içinde, kendi öz topraklarında icra ettiğini ifade etti” denildi.

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