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Erdoğan’dan Trump’a ‘‘Eylemlerde Terör Unsuru’’ Uyarısı

08.06.2020 22:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan - Trump telefon görüşmesine dair yaptığı açıklamada ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşanan şiddet olaylarının arkasındaki unsurların PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duyduğu endişeyi ABD Başkanı ile paylaştı'' denildi

Erdoğan’dan Trump’a ‘‘Eylemlerde Terör Unsuru’’ Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘‘Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duyduğu endişeyi ABD Başkanı Trump ile paylaştı’’ denildi. Açıklamada ayrıca iki liderin Türkiye'nin deniz komşusu Libya'nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırdığı da kaydedildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamadaysa Erdoğan-Trump görüşmesinde Corona virüsü salgınıyla mücadele çalışmalarındaki son durumun ve her iki ülkede de ekonomik faaliyetleri yeniden başlatma çabasının değerlendirildiği bildirildi. İki liderin ayrıca önemli ikili ilişkileri ve aralarında Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz’in de olduğu bir dizi bölgesel konuyu ele aldıkları kaydedildi.

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