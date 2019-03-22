Erdoğan’dan Trump’a Golan Tepkisi: İşgalin Meşrulaştırılmasına İzin Vermeyiz’

ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’ndeki İsrail egemenliğinin tanınması gerektiği şeklindeki sözlerine tepki gösteren Erdoğan, “Filistin davasına sahip çıkmak, İsrail zulmü karşısında Filistin’in hak ve hukukunu savunmak bizim için vazgeçilmezdir. Son olarak dün Amerika Başkanı’nın Golan Tepeleriyle ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri 1967’den bu yana İsrail’in işgali altında bulunmaktadır. 1967 senesindeki İsrail işgali sadece bölgedeki Arapları değil, Türkmenleri de kendi topraklarından göçe zorlamıştır. Türkiye ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın böyle hassas meselede sessiz kalması, emrivakilere sessiz kalması düşünülemez. Golan Tepeleri’nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın doğrudan İslam dünyasını ilgilendiren konularda daha aktif, daha girişken ve mesuliyet sahibi olmasını istedi.

Erdoğan: “Tepkimizi güçlü bir şekilde göstermezsek Neonazi virüsü bünyeyi saracak, telafisi mümkün olmayan felaketler olacak”

Yeni Zelanda saldırısı ile ilgili değerlendirmeleri sırasında bu terör eyleminin bir ilk olmadığını hatırlatan Erdoğan, 1993’te Solingen’de beş Türk’ün evleri yakılarak öldürüldüğünü, 1994’te El Halil’de İsrailli bir sivilin Halil İbrahim Camii’nde sabah namazı kılan 29 Müslümanı şehit ettiğini, 2011 yılında Oslo yakınlarındaki Utoya adasında 77 kişinin, beyaz ırkın üstünlüğüne inanan bir cani tarafından öldürüldüğünü, Batı Avrupa’da, 2013-2017 yılları arasında Neonazi gruplarınca gerçekleştirilen 113 terör saldırısında 66 masumun canlarına kastedildiğini dile getirdi.

​“Tepki göstermedikçe Neonazi virüsü bünyeyi daha da saracaktır”

Cumhurbaşkanı, “Bu olay, kökleri derinlere inen bir kinin, saplantının ve nefretin inkârı mümkün olmayan bir dışavurumudur. Manifestodan dehşet verici görüntülere, saldırganın silahının üzerindeki tarih, isim ve yerlere kadar pek çok husus bu gerçeği ispat etmektedir. Bu saldırı aysbergin, yani buzdağının görünen yüzüdür. Yükselen kültürel ırkçılıktan yalnızca Müslümanlar değil, Museviler, Afrikalılar, Asya kökenliler ve Romanlar da mağdur oluyor. Failler psikolojik rahatsız, denilerek olaylar münferit, adi suç denilerek örtbas ediliyor. Biz tepkimizi çok güçlü bir şekilde göstermedikçe, Neonazi virüsü bünyeyi daha fazla saracaktır. Biz sesimizi yükseltmedikçe, batılı hükümetler konforlarını bozmayacaktır. Biz birilerini rahatsız etme pahasına tavrımızı ortaya koymadıkça, saldırılar daha da pervasızlaşacak, ırkçı fanatikler daha da azgınlaşacaktır. Sonuçta, Allah korusun 1940’larda Avrupa’da olduğu gibi telafisi mümkün olmayan felaketler yaşanacaktır. Biz, acı da olsa hakikatleri dillendirmedikçe, batılı medya kuruluşları İslam düşmanlığını körüklemeye, ateşe benzin dökmeye devam edeceklerdir” dedi.