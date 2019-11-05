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Erdoğan’dan Trump’a mektup göndermesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grubunda yaptığı konuşmada Suriye’deki durumla ilgili başta ABD olmak üzere Batılı ülkelere ağır suçlamalarda bulundu, konuşmasını "Bugünkü mektubumuz bu kadar" diye bitirdi.

Erdoğan’dan Trump’a mektup göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Suriye'deki gelişmelerle ilgili başta ABD olmak üzere Batılı ülkelere yüklendi.

ABD'yi YPG ile birlikte hareket etmekle suçlayan Erdoğan, "32 bin civarında silah ve mühimmat yüklü TIR, Irak tarafından giriyor ve bu terör örgütlerini destekliyorsa buna eyvallah edemeyiz. Defaatle uyarılarımızı yaptık, ABD'nin sesi maalesef hâlâ çıkmıyor. Askerimizi çekiyoruz dediler. Çektiler mi? Hayır. Oyalıyorlar, hep oyalama taktikleri" diye konuştu.

Batılı ülkeleri IŞİD ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almamakla suçlayan Erdoğan, "Çünkü bunlar kendileri zaten DEAŞ ile beraber hareket ediyorlar… Kendi elinizle kurduğunuz, ipinin de hala sizde olduğunu artık itiraf ettiğiniz DEAŞ denen ucubeyle mücadele bahanesiyle katlettiğiniz yüz binlerce masumun vebalinden kurtulamazsınız" dedi.

"Güvenli bölge hala boşaltılmadı"

ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara dikkat çeken Erdoğan, mutabakata, karşı tarafın sözlerini yerine getirmesi şartıyla bağlı olduklarını kaydetti. YPG güçlerinin belirlenen güvenli bölgelerden çekilmediğini belirten Erdoğan, ABD'yi YPG ile birlikte petrol işletmeye çalışmakla suçladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Her iki tarafta da belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin bulunduğunu biliyoruz. Yani bizi buralar teröristlerden arındırıldı laflarıyla aldatamazlar. Ne Tel Rıfat'ta ne Menbiç'te… teröristler hala oralardan çıkarılmış değil. Aynı şekilde Resulayn'ın doğusunda, güneyde yine teröristlerden bu bölgeler arındırılmış değil. Bir taraftan zaten petrolü ben çok severim dediği zaman, ne var orada? Petrolün yanında petrolü beraber üreteceği teröristler var. Çünkü oraları bu teröristler işletiyordu. Bütün geçim kaynakları orasıydı. Güvenli bölge sınırları ötesindeki teröristler de güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar düzenliyor şu anda hala. Bu duruma seyirci kalmayacağız."

"Suriye ve Irak‘ta tek bir terörist kalmayana kadar"

"ABD'nin Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerini F-35 meselesi ve yaptırımlar başta olmak üzere diğer konularla ilişkilendirmesinin akıl ve mantık işi olmadığını" söyleyen Erdoğan, bu konudaki ısrarları "Türkiye'ye yönelik husumet dalgasının yeni bir bahanesi, yeni bir aracı olarak gördüklerini" kaydetti.

Cumhurbaşkanı, "Türkiye, Suriye ve Irak topraklarında tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini sürdürecektir. Ülkemizde yaşayan Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşleri için gereken güvenliği, huzuru, altyapıyı kurana, gerekiyorsa bunun için yeni şehirler inşa edene kadar buradaki işimiz birmeyecek" dedi.

Türkiye ile eşit şartlarda müzakereye hazır olan herkese kapılarının açık olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin istiklaline, istikbaline, onuruna halel getirecek her türlü davranışı, her türlü teklifi, ifadeyi peşinen reddediyor, sahiplerine iade ediyoruz" dedi ve konuşmasını gülerek "Evet bugünkü mektubumuz bu kadar" ifadesiyle sonlandırdı.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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