Erdoğan’dan Trump’a mektup göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Suriye'deki gelişmelerle ilgili başta ABD olmak üzere Batılı ülkelere yüklendi.

ABD'yi YPG ile birlikte hareket etmekle suçlayan Erdoğan, "32 bin civarında silah ve mühimmat yüklü TIR, Irak tarafından giriyor ve bu terör örgütlerini destekliyorsa buna eyvallah edemeyiz. Defaatle uyarılarımızı yaptık, ABD'nin sesi maalesef hâlâ çıkmıyor. Askerimizi çekiyoruz dediler. Çektiler mi? Hayır. Oyalıyorlar, hep oyalama taktikleri" diye konuştu.

Batılı ülkeleri IŞİD ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almamakla suçlayan Erdoğan, "Çünkü bunlar kendileri zaten DEAŞ ile beraber hareket ediyorlar… Kendi elinizle kurduğunuz, ipinin de hala sizde olduğunu artık itiraf ettiğiniz DEAŞ denen ucubeyle mücadele bahanesiyle katlettiğiniz yüz binlerce masumun vebalinden kurtulamazsınız" dedi.

"Güvenli bölge hala boşaltılmadı"

ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara dikkat çeken Erdoğan, mutabakata, karşı tarafın sözlerini yerine getirmesi şartıyla bağlı olduklarını kaydetti. YPG güçlerinin belirlenen güvenli bölgelerden çekilmediğini belirten Erdoğan, ABD'yi YPG ile birlikte petrol işletmeye çalışmakla suçladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: