HABER

Erdoğan'dan Trump'a yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 18:28 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya hesabından Brunson’un serbest bırakılmasına yönelik mesajının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

ANKARA (DHA) - ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya hesabından Brunson’un serbest bırakılmasına yönelik mesajının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında "Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
ERDOĞAN'IN MESAJI
​TRUMP'IN MESAJI

PARTNERÜnlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!Ünlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!
ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldiABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi
Minik öğrencilerden koruma altındaki hayvanlara yakın ilgiMinik öğrencilerden koruma altındaki hayvanlara yakın ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.