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Erdoğan'dan Trump'ın çevresine eleştiri

06.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölge konusunda ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin dediği noktaya geldiğini, ancak çevresindekilerin talimatlara uymadığını ifade etti.

Erdoğan'dan Trump'ın çevresine eleştiri

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında bir konuşma yaptı.

Suriye'nin kuzeyindeki YPG yapılanmasından rahatsız olduğunu bir kez daha dile getiren ve güvenli bölge oluşturulması konusunda ABD ile tam olarak anlaşamadıklarını ifade eden Erdoğan, güvenli bölgeyi ABD'ye eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde kendilerinin teklif ettiğini vurguladı.

Erdoğan, "Daha sonra Trump, bizim dediğimiz noktaya geldi ve ardından da Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama gündeme getirmeye rağmen Sayın Trump'ın yanındakiler bu talimata hala uymuş değiller" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Ne yazık ki PKK, PYD/YPG gibi terör örgütleri burada cirit atıyorlar" dedi.

Operasyon sinyali

Erdoğan Cumartesi günü yaptığı açıklamada da operasyon sinyali vermişti. Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusundaki bölgeye yönelik olarak Erdoğan, "Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık... Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz" şeklinde konuşmuş, "Gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye sınırındaki YPG varlığından rahatsız olan ve bu örgütten arındırılmış bir güvenli bölge oluşturulması konusunda ABD ile beklediği düzeyde anlaşma sağlayamayan Erdoğan bir süredir Washington yönetimini uyararak, Türkiye'nin kendi başına harekata başlayacağı mesajını veriyor.

Türkiye YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak tanımlıyor. Kürt milislerden oluşan YPG, ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelede başlıca müttefiki olan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çoğunluğunu oluşturuyor. Ankara'nın endişelerinin giderilmesi amacıyla geçen ay YPG'nin sınırdaki pek çok mevziden çekildiği açıklanmış ve iki ülke Fırat'ın doğusunda havadan ve karadan ortak devriyelere başlamıştı.

DW / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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