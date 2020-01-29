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Erdoğan’dan Trump’ın Ortadoğu Planına Tepki: ‘Asla Kabul Edilemez’

29.01.2020 16:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı Ortadoğu Barış Planı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Asla kabul edilemez" sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, planın barışa ve çözüme hizmet etmeyeceğini savundu

Erdoğan’dan Trump’ın Ortadoğu Planına Tepki: ‘Asla Kabul Edilemez’

ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir beklenen Ortadoğu barış planına Türkiye’den tepki geldi. Senegal ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez. Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır. Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir” dedi.

Kalın: “Yeni işgal planı”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Türkiye’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ‘Ortadoğu Barış Planı’nında yer alan İsrail ve Filistin’in toprak haklarıyla ilgili yeni yaklaşımını “Filistin halkını ve tarihi yok sayan yeni bir işgal planı” sözleriyle eleştirdi.

Kalın, Trump’ın dün uluslararası kamuoyuna açıkladığı plan için “sözde barış anlaşması” ifadesini kullanarak, tepki gösterdi. Türkiye’nin ABD yönetimince sergilenen mevcut yaklaşımı kesinlikle kabul etmeyeceğini vurgulayan Kalın, “Sözde barış anlaşması, Filistin halkının varlığını ve tarihini yok sayan yeni bir işgal planıdır. Filistin halkının haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu tek taraflı planı reddediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi Kudüs kırmızı çizgimizdir ve Filistin toprakları satılık değildir. Filistin’de adalet sağlanmadan Ortadoğu’da kalıcı barış temin edilemez. Adil olmayan bir planın yaşaması mümkün değildir. Bölgede barış ve güvenlik için İsrail’in işgal politikaları sona ermelidir” dedi.

Türkiye’nin uluslararası topluma da çağrısı bulunduğunu anımsatan Kalın, “Uluslararası toplum, iki devletli çözümü ortadan kaldıran ve işgali ebedileştirmeyi hedefleyen bu hukuksuzluğu reddetmelidir. Türkiye, haklı davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir” diye konuştu.

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