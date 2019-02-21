Erdoğan'dan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'ye tebrik telgrafı 

ANKARA (DHA) - CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan, T\u00fcrk Sanayicileri ve \u0130\u015f \u0130nsanlar\u0131 Derne\u011fi (T\u00dcS\u0130AD) Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na se\u00e7ilen Simone Kaslowski'ye bir telgraf g\u00f6ndererek, tebrik etti.PARTNERSeks ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 3 \u00e7ocuk annesi kad\u0131n\u0131n itiraflar\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "Buna art\u0131k gereken dersi vermemiz laz\u0131m, bu ter\u00f6ristlerle yan yana" (3)Fuat Oktay: "T\u00fcrl\u00fc oyunlar i\u00e7erisine girenler hi\u00e7bir zaman bizimle olmam\u0131\u015ft\u0131r"