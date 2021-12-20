Erdoğan'dan TÜSİAD'ın 'İktisat bilimi kurallarına dönün' çağrısına yanıt: 'Hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD'ın son ekonomik gelişmelere ilişkin "İktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" çağrısına yanıt verdi. Erdoğan, "Ey TÜSİAD ve yavruları sizin tek göreviniz var, yatırım, üretim, istihdam ve büyüme. Hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü İlim Yayma Vakfı tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) hükümete yaptığı "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" çağrısına da yanıt veren Erdoğan şunları söyledi:

"Ey TÜSİAD ve yavruları… Size sesleniyorum. Sizin tek göreviniz var, yatırım, üretim, istihdam ve büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de gayet iyi biliyoruz."

Sözlerini "Döviz kurundaki istikrarı piyasanın kendi işleyişi içinde sağlayacağız. Ekonomide bir tabir vardır 'dere kendi yatağında akar' ve bizim de şu anda takip ettiğimiz yol budur" şeklinde sürdüren Erdoğan, ileriki süreçte daha büyük ekonomik sıkıntılar yaşanabileceğine ilişkin uyarıları da reddetti.

Erdoğan, "Pazartesi gününden itibaren ciddi manada finans dünyasında sıkıntılar yaşanacakmış. Ya bunu ancak ihanet içindekiler söyler. Merak etmeyin böyle bir durum söz konusu değil. Biz dimdik ayaktayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında düşük faiz politikasını savunmayı, "Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz, benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu" sözleriyle sürdürdü.

Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Fiyat artışlarının insanlarımızın günlük hayatında çıkardığı sıkıntıları elbette biliyoruz. Ama vesayete, terör örgütlerine, darbecilere nasıl direniyorsak bunlara da direneceğiz."

TÜSİAD: Güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluştu

TÜSİAD, Cumartesi günü bir yazılı açıklama yayımlamış ve "Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir" demişti.

TÜSİAD açıklamasında, hükümetin uyguladığı ekonomi politikasının "güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı" oluşturduğunu da kaydetmişti.

Açıklamada ayrıca "İzlenen ekonomi politikası yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlarımız için yeni ekonomik sorunlar yaratmaktadır. Uzun dönemde de çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riski artmıştır. En fazla faydalanması beklenen ihracatçılarımız dahi bu ortamdan zarar görmektedir" ifadeleri yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce konuyu değerlendiren yazılı bir açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, TÜSİAD'ın çağrısını 'sorunlu' olarak nitelendirmişti.

Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'Erken seçim dövizi düşürür' açıklamasını da 'TÜSİAD ile paslaşma' olarak değerlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL'nin değer kaybıyla rekabetçi bir para birimine dönüştüğünü, bu sayede Çin gibi ihracatını ve istihdamını artırarak dış piyasaya üretim yapan bir ekonomi olacağını savunuyor.

Yeni ekonomi politikası olarak adlandırılan bu dönüşümün kamuoyuna resmen açıklandığı tarihten bu yana Türk lirası tarihi değer kayıpları yaşıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=mz8oe6SVPBE

