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Erdoğan'dan Twitter'da sorulan soruya yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berk Can Doğan isimli kullanıcının yönelttiği, "Cumhurbaşkanımız her gün 2-3 ili nasıl geziyor? Bu nasıl bir enerjidir?" sorusuna Twitter hesabından yanıt verdi - Erdoğan: - "Berk Can kardeşim, 'Aşkınan çalışan yorulmaz.' Milletimizle kucaklaşmak bize yorgunluk değil, ancak mutluluk getirir. Bir gün inşallah bir miting temposu içerisinde görüşürüz."

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berk Can Doğan isimli kullanıcının yönelttiği, "Cumhurbaşkanımız her gün 2-3 ili nasıl geziyor? Bu nasıl bir enerjidir?" sorusunu Twitter hesabından "Berk Can kardeşim, 'Aşkınan çalışan yorulmaz.'" şeklinde yanıtladı.

Berk Can Doğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanıcı ismini etiketleyerek, "Ben evden okula hatta markete gittiğimde yoruluyorum. Cumhurbaşkanımız her gün iki üç ili nasıl geziyor? Bu nasıl bir enerjidir. Bir gün içerisinde neler yaptığını, bu kadar programa nasıl yetiştiğini, yanında olup görmek isterdim." şeklinde paylaşımda bulundu.

Paylaşıma cevap veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Berk Can kardeşim, 'Aşkınan çalışan yorulmaz.' Milletimizle kucaklaşmak bize yorgunluk değil, ancak mutluluk getirir. Bir gün inşallah bir miting temposu içerisinde görüşürüz."

Erdoğan, paylaşımının sonunda "gülümseyen yüz" ve "el sallama" emojisi kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan sosyal medya

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