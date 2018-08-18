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Erdoğan'dan yabancı devlet temsilcileri onuruna yemek

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 17:23 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. Olağan Büyük Kongresi'ne davetli yabancı devlet temsilcileri onuruna yemek verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. Olağan Büyük Kongresi'ne davetli yabancı devlet temsilcileri onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen davetlileri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.

Erdoğan, yemeğe katılan davetlilerle tek tek selamlaştı.

Yemeğe, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina, Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin yanı sıra birçok davetli katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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