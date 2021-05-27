Erdoğan’dan Yeni Anayasa Çıkışı: "Hazırlığımızı Millete Sunarız"

Adalet ve Kalkınma Partisi, 12 Eylül Darbesi’nin ardından 1982 yılında yapılan referandumla yürürlüğe giren Anayasa’nın yerine, yeni bir Anayasa’nın yapılması için çalışmalarını hızlandırdı.

27 Mayıs Darbesi’nin 61. yıldönümünde Demokrat Parti yargılamalarının yapıldığı Yassıada’da düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’ndaki ortakları Milliyetçi Hareket Partisi’nin ardından kendilerinin de yeni Anayasa üzerindeki çalışmalarının da tamamlandığını ifade etti.

Cumhur İttifakı’nın yeni Anayasa teklifi yıl sonuna kadar hazırlanmış olacak

Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın sunacağı Anayasa teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmemesi halinde bu teklifin referanduma sunulabileceği işaretini verdi.

Erdoğan “Ortağımız MHP kendi taslağını bize böylece sunmuş oldu. Diğer partilerin de bu yönde hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bizim çalışmamız da bitti. Aynı şekilde biz de bunu kendilerine sunacağız. İnşallah yıl sonuna doğru tüm metinleri bir araya getirerek kapsamlı bir şekilde değerlendirecek ve ortak teklif haline dönüştürmenin yollarını arayacağız. Amacımız, Meclis’teki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleri. Şayet yeni anayasayı kabul ettirip sunabilirsek, böylece milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olur. Arzu edilen uzlaşma zemini oluşmazsa, Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız” dedi.