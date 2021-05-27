Erdoğan'dan yeni anayasa için referandum sinyali

Adı "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirilen Yassıada'da bugün düzenlenen AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"Geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı Meclis'te kabul ettirip, milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacak. Amacımız Meclis'teki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir" diyen Erdoğan ancak muhalefet partileriyle uzlaşma sağlanamaması durumunda referanduma gidebileceklerine işaret etti.

Erdoğan "Uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı ortakları MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin çalışmalarını sürdürdüğünü ve MHP'nin kendi taslağını sunduğunu belirten Erdoğan, "Diğer partilerin de bu yönde hazırlıkları olduğunu biliyoruz, bizim çalışmamız da bitti. İnşallah yıl sonuna doğru tüm metinleri bir araya getirerek kapsamlı bir şekilde değerlendirecek ve ortak teklif haline dönüştürmenin yollarını arayacağız" şeklinde konuştu.