Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalkınma ve ilerleme yolunda Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en temel güç eğitimli, nitelikli insan gücüdür. Bu anlayışla, eğitim her zaman öncelikli meselelerimizden biri olmuştur." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan Türkiye'nin, gelişme yolunda önemli mesafe katettiğini belirten Erdoğan, "Kalkınma ve ilerleme yolunda Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en temel güç eğitimli, nitelikli insan gücüdür. Bu anlayışla, eğitim her zaman öncelikli meselelerimizden biri olmuştur. Ülkemizin, başarılı ilerleyişini sürdürebilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için eğitim yatırımlarının artırılması, eğitimdeki kalitenin yükseltilmesi ve çağın gereklerine uygun olarak eğitim anlayışının yenilenmesi elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Günün ihtiyaçlarına uyum sağlamaya devam edeceğiz"

Özellikle son dönemde hayata geçirilen uzun vadeli politikalar ve verilen büyük emekler sonucunda eğitim alanında ulaşılan seviyenin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: